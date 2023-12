Un alfil de Martín conducirá el bloque oficialista en la Legislatura local

Por su parte, el líder del PRO local Enzo Cornejo y el representante de Actuar, Gustavo Usín, serán del interbloque de Juntos por el Cambio pero prevén armar bloque unipersonales propios.

Córdoba es un funcionario de altísima confianza de Martín y desplazó a quien sonaba para manejar el bloque que era el diputado reelecto por Santa Lucía, que es Jaime. Es decir que en la Legislatura prima por ahora la gente del rivadaviense. Desde JxC no confirmaron quiénes serán designados en los otros cargos del bloque, los que no pertenecen a legisladores. No obstante, suenan para ser secretario el orreguista José Becerra y para director el radical Alejandro Berenstein.

Para convertir las iniciativas de Orrego en ley, Córdoba deberá negociar principalmente con el bloque del PJ, que si bien no obtuvo la Gobernación será mayoría, como es ahora, en el recinto. El presidente del bloque peronista será el veinticinqueño Juan Carlos Quiroga Moyano.