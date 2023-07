Última encuesta en Santa Fe: ¿Quién gana la PASO el domingo?

La provincia que gobierna Omar Perotti, que será candidato a diputado provincial por Unión por la Patria, esta sumida en una violencia impactante por la invasión del narcotráfico en buena parte de su territorio, especialmente en la ciudad de Rosario.

Santa Fe es una de las elecciones que, antes de las PASO nacionales, entusiasman a Juntos por el Cambio con la chance de un triunfo que los afiance para encarar el 13 de agosto con un discurso ganador.

Como en otros distritos, la elección más competitiva e interesante está dentro de Juntos por el Cambio. Pelean por la candidatura a gobernador Maximiliano Pullaro, ex secretario de Seguridad, referenciado con Horacio Rodríguez Larreta; la ex periodista Carolina Losada, del espacio de Patricia Bullrich y Mauricio Macri; y la ex intendenta socialista de Rosario Mónica Fein.

image.png Carolina Losada y Patricia Bullrich

El grado de aridez de la compulsa interna es tal que, por ejemplo, Carolina Losada acusó a Pullaro de tener vínculos con el narcotráfico, por lo que no lo apoyaría en caso de que el larretista triunfe en la PASO.

image.png Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro

Los números de la última encuesta publicada, de CB Consultora, dan una paridad entre los dos principales postulantes, con una leve ventaja de Pullaro (22%) sobre Losada (21,2%). Tercera, lejos de los otros dos, queda Mónica Fein (9%).

En el oficialismo, quien lleva una clara diferencia es el senador nacional Marcelo Lewandowski (18,5%), que deja bien rezagados a Eduardo Toniolli (3,3%), Marcos Cleri (3,2%) y Leandro Busatto (3,1%).

image.png Marcelo Lewandowski

Por espacios, una suma sencilla da cuenta de que el 10 de setiembre, cuando se realicen las elecciones generales en la provincia, Santa Fe se sumará a San Juan, San Luis, y posiblemente, Chubut, como otro distrito que el PJ resignará ante Juntos por el Cambio.