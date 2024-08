Tras las críticas a Milei, Sturzenegger salió a cruzarlo a Mauricio Macri: "Lo que no logró...

Javier Milei lleva, en relación a Mauricio Macri una política astuta. En términos cinematográficos, juega al policía bueno y policía malo. No hay una voz altisonante del presidente, muy propenso al insulto y la descalificación, contra el ex mandatario al que llama, cariñosa e invariablemente, "presi".

Esta vez le tocó a Federico Sturzenegger, enarbolar la respuesta, ante la crítica de Macri de días pasados, en el relanzamiento del PRO y en un posterior raid televisivo, sobre la supuesta incapacidad de Javier Milei de formar equipos de gobierno, y de no despegarse de un entorno "que no se deja ayudar".

En entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger se apuró a aclarar que discrepaba "radicalmente” con las consideraciones de su ex jefe, quien lo nombró presidente del BCRA el 11 de diciembre de 2015. Antes, en 2008, Macri, como jefe de Gobierno de CABA, le había dado el sillón más importante del Banco Ciudad.

"Lo digo con todo respeto, Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes. Si a mí me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza", declaró.

"El posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años. Si veo el liderazgo que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo uno puede decir que no hay ni visión ni gestión", amplió.

"¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello la reforma que ha hecho es extraordinaria, porque ha desfinanciado a los intermediarios de la ayuda social. ¿O por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡y no hay piquetes!", celebró.