Tras el fiestón del represor Jorge Olivera, ¿le revocan la prisión domiciliaria?

"Hemos solicitado que si no fue en el domicilio que se revoque inmediatamente y que de constatar que ha sido en el domicilio que se le impongan las condiciones y que no se vuelvan a repetir acontecimientos como este", detalló el fiscal este jueves, en diálogo con Radio Sarmiento.

El funcionario judicial habló sobre las actuaciones que hicieron después de enterarse de este hecho escandaloso que la misma familia del llamado "jefe de la represión en San Juan" hizo público en un posteo de Instagram.

"Esto tomó estado público a través de las redes sociales, de ahí se ve que un medio digital de la provincia de Buenos Aires tomó la nota y bueno, se empezó a viralizar y llegó al conocimiento nuestro, el mío y del fiscal general de Mendoza, que está a cargo de la Oficina de Derechos Humanos, el doctor Dante Vega (...) Entendimos que la situación era irregular y ameritaba una investigación por parte de la justicia a las fines de acreditar si esa fiesta se había llevado a cabo, si la misma había sido en el domicilio donde está cumpliendo la prisión domiciliaria y los pormenores de la misma, si había sido autorizado o no".

Esta celebración se habría dado en Buenos Aires, donde tiene su residencia Olivera. Maldonado informó que el condenado tiene tobillera electrónica, por lo que también se ha pedido al organismo del Ministerio de Justicia que controla estos aparatos, si ha habido alguna novedad el fin de semana, si se ha detectado algún tipo de alerta. También se solicitó a Gendarmería Nacional que se constituya para verificar si las imágenes coinciden con el domicilio donde vive Olivera, que es en Vicente López, provincia de Buenos Aires, e interrogar a los vecinos sobre la existencia de esta fiesta.

"Si no ha sido en ese domicilio, pedimos la inmediata revocación y si ha sido en el domicilio, restringir las condiciones que han sido otorgadas a esta prisión domiciliaria, imponer condiciones nuevas y que no se reitere como que estaba sucediendo", destacó Maldonado.

La prisión domiciliaria que dictó a la Cámara Federal de Casación Penal para Olivera no se encuentra firme, ya que fue planteado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentado por el Ministerio Público Fiscal, cuya respuesta esperan desde 2021.

El beneficio lo tiene solo por tener más de 70 años, no porque presente problemas de salud, es decir, podría estar cumpliendo la condena tranquilamente en la cárcel común. Maldonado recordó que al momento que le concedieron el beneficio, Olivera estaba cumpliendo la prisión perpetua en Campo de Mayo, Buenos Aires, que incluso se le concedió para que esté entre sus pares.

"La Corte ya tiene antecedentes de que se revocan los beneficios por la sola cuestión etaria, entonces estamos esperanzados en que la Corte revierta y que Olivera pase a cumplir el tiempo que marque la ley en detención común", destacó el fiscal.

"La Corte está en condiciones de resolver, o sea, ya se dio un pedido en una parte, está en las manos de ella, ya tuvo un antecedente también el año pasado donde había presentado un certificado médico, se comprobó que estaba adulterado, para hacer una visita a un odontólogo, a un cardiólogo, nosotros pedimos la revocación y el tribunal se lo revocó, pero bueno, Casación entendió que no era suficiente y volvió el beneficio", se explayó Maldonado.

El control que tienen los que gozan de domiciliaria es con tobillera electrónica, por lo que se supone que tienen un monitoreo permanente las 24 horas y cuando transponen el marco del frente de su domicilio, se activa un protocolo y una alarma, explicó el fiscal.

La jueza Eliana Rattá pidió la inmediata realización de las diligencias pedidas por Maldonado. Se han librado los oficios a la provincia de Buenos Aires para dar cuenta de eso y pedirle informe en el sentido de cuál fue el evento y por qué se llevó a cabo.

Olivera tiene tres fugas en su haber. Una en Italia cuando fue detenido a pedido de la Justicia francesa, por la desaparición de Anne Marie Erize; después en 2008 y la última fue en el 2013, cuando escapó del Hospital Argerich junto a el otro represor condenado junto a él, Gustavo Ramón De Marchi.

Celebración con amigos represores y figuras de ultraderecha

El fiscal Maldonado no descartó que en la fiesta habrían estado otros ex militares vinculados a delitos de lesa humanidad. "Es la versión que salió en los medios, se mencionó a Gustavo De Marchi también, que ha sido condenado". Este militar goza de libertad por el momento y con su gran bigote, gafas oscuras por la noche no habría pasado desapercibido.

En las fotos que se conocieron en las redes, se vio también a la activista defensora del terrorismo de Estado, Cecilia Pando.

Para amenizar la fiesta estuvo Palito Ortega, de quien no se conoció si fue como invitado o lo contrataron para el show pero no dudó en sacarse fotos con los presentes.