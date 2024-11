Todo lo que se sabe de viviendas en San Juan de la gestión de Orrego para 2025

Además, se planea avanzar con el Plan Procrear, que lo maneje la provincia y mantener la lista de los que ya se inscribieron a nivel nacional.

image.png

Así lo informó el secretario de Infraestructura Provincia, Ariel Villavicencio, en diálogo con Canal 13 San Juan. Contó sobre lo realizado este año que "fue una decisión que tomó el gobernador allá por el mes de marzo, luego de haber hecho un análisis bien detallado de la obra, de la situación de la obra pública, en el caso nuestro de San Juan, y arrastrando una situación de deuda que se tenía con las empresas logramos entre los meses de diciembre, enero y febrero, poner al día la obra pública y a partir de ahí surgió esta decisión fundamental que fue la de encarar la obra pública, todo con fondos provinciales. Cuando hablamos de obra pública es bastante amplio y se habló de prioridades, en eso el tema de vivienda, que es una parte de la obra que es muy requerida por los sanjuaninos. Esto lo entendió el gobernador, siempre lo ha tenido muy claro, lo que dentro de los ejes que tomamos como prioritario fue todo lo que tiene que ver con vivienda. Se armó una planificación en su momento y nos pusimos algunos objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo".

Aseguró que se pudieron cumplir esos objetivos, y que hasta la fecha se entregaron alrededor de 700 viviendas y quedan alrededor de 4 barrios más por entregar hasta fin de año, completando las alrededor de 1.200 casas entregadas en 2024.

¿Cómo será el 2025?

El funcionario dijo que en la planificación hay barrios que terminar, que eran los que tenían menos avance, y que incluso están sorteados. Entonces está la necesidad de poder concluirlos. "En esta nueva planificación, de hecho ya prácticamente estamos terminando con el trabajo del presupuesto del 2025 y hemos planificado una entrega de alrededor de 1.400 viviendas para el año que viene", siempre como piso que se puede superar.

Con esta planificación, prácticamente se terminan los barrios que quedaron inconclusos de la gestión anterior. También prevén incorporar unos barrios que quedaron sin iniciar y que están planificados.

Nuevos sorteos, para 2026

Como la gestión anterior avanzó con el sorteo de casas que están en su terminación, Villavicencio dijo sobre la realización de nuevos sorteos que "yo creo que es poco factible debido a que estos barrios que vamos a incorporar, generalmente el plazo de obra de un barrio, de una construcción, generalmente supera los 12 meses de ejecución. Así que yo creo que nosotros eso lo tenemos planificado para el 2026, los sorteos".

A la par, afirmó que "obviamente la situación económica y todo eso nos manda, y por ahí si cumplimos las expectativas que tenemos, a lo mejor podemos llegar a fin de año, del 2025, a lo mejor a llegar a realizar un sorteo, pero nuestras expectativas están puestas sobre el 2026".

image.png

Búsqueda de fondos y barrios más chicos

También habló sobre la financiación de los nuevos barrios. "La verdad que es algo que siempre cuesta alcanzar, siempre es necesario el tema de vivienda, siempre va a ser faltante. Se está trabajando en proyectos, en distintas alternativas", afirmó.

Y adelantó que "en este tema de barrios nuevos se está trabajando en la posibilidad de hacer barrios no tan populosos, de menor cantidad de viviendas, e incluso se está trabajando en el proyecto, en el prototipo tipo del barrio, que también va a sufrir algunos cambios".

Como tercera medida, dijo se está trabajando también en esto que parece que viene a futuro, que es el modelo público- privado, es decir, alternativas respecto a financiación, en las que no solamente esté presente el Estado, sino también esté presente el privado. "Estamos teniendo reuniones con las cámaras, con las empresas, y hay aceptación, hay posibilidades, y se está trabajando también en ese lineamiento, y creemos que en este 2025 es posible que algunos de esos proyectos donde aparezca lo público-privado ya empiecen a tomar forma".

Detalló que "esto de lo público-privado sabemos que el tema crediticio es un tema para la gente que a lo mejor no tiene tantos recursos, por eso es que no se descarta y seguimos trabajando en todo lo público. Es decir que se va a abordar las dos situaciones a la par".

¿Y el Plan Procrear?

En San Juan hay dos barrios que el anterior Gobierno Nacional durante la gestión de Alberto Fernández, se empezaron dentro del Plan Procrear, ambos en Capital, con ubicación top. Uno es La Ramada, cerca de Don Bosco, muy avanzado, y el otro es una torre, La Nave, cerca del Centro Cívico. Ambos quedaron en un limbo cuando Javier Milei anunció que la idea es disolver ese programa. La meta de la gestión de Marcelo Orrego es pasarlos a la provincia y disponer de esas casas, que nunca fueron sortearon.

Sobre el traspaso, Villavicencio dijo que "hemos tenido la verdad que muchas charlas con la gente de Hábitat de Nación e incluso hemos llevado algunas propuestas. Pero bueno, Nación estaba en este proceso de reestructuración y de tomar definiciones respecto a estos programas. Recientemente ya esas decisiones han sido tomadas. En el caso del Procrear se va a disolver. Y bueno, esto abre una puerta a que todo esto que hemos estado charlando lo podamos llevar ahora ya a concretar".

image.png El plan de viviendas Procrear es nacional y cuando llegó al poder Javier Milei dejó de financiarlo, dejando en San Juan inconclusos dos barrios, uno de ellos con más del 60% de avance. Marcelo Orrego habló de gestiones.

Sumó un dato no menor: "Nación tiene sus posibilidades de cómo va a continuar pero está apuntado más a aquellos proyectos donde hay adjudicatarios. No es el caso de San Juan. En otras provincias está el Procrear que incluso han sido sorteados. Entonces esa situación que ha sido abordada, se va a resolver a través del Banco Hipotecario, con algunas préstamos. O sea, tiene una forma de resolución de cómo traspasar eso. En el caso de San Juan, al no tener esos sorteos realizados, no tener adjudicatarios, prácticamente es una relación contractual entre Nación y empresa constructora y en la cual la provincia está, ya que colocó el terreno, y se abre más la posibilidad de que la provincia pueda intervenir en esa operatoria. Ahí es donde estamos trabajando".

Afirmó el funcionario que "creemos que hay muchas posibilidades de que sí, que la provincia se haga cargo de esta situación. No está totalmente resuelto ya que es muy reciente. Y bueno, nuestro ministro y el gobernador ya están programando las visitas y las reuniones a nivel nacional como para ir tomando las decisiones necesarias para ya destrabar esta situación".

Destacó: "Lo que sí puedo adelantar es que el gobernador es una situación que lo compromete y está decidido, así como lo está demostrando, a afrontar el desafío y a tomar, si es necesario, la ejecución de estos barrios. Así que si la situación se da, la operatoria con Nación no está, y creemos que está todo dado y la provincia sí tiene que seguir adelante con estos barrios, lo va a hacer, e incluso ya tenemos distintas alternativas para poder abordarlo".

Embed - Así se ve, a medio hacer, el barrio de Procrear, La Ramada, en la Capital de San Juan

Sostuvo que "yo creo que el IPV es el lugar más conveniente para poder resolverlo. Pero bueno, si por ahí aparece alguna otra situación, que no me gustaría descartar nada en este momento, y puede ser factible que sea por otro lado, pero en una primera instancia debería resolverlo a través del IPV".

Sobre los que se inscribieron para La Ramada, consultado sobre si la Provincia puede llegar a hacer algún cruzamiento de datos para captar a esa gente que ya está inscripta, o nuevamente se lanzará la inscripción y se va a realizar a nivel provincial, respondió que "sí es una situación que se ha analizado, y principalmente en La Ramada, que es el más avanzado que tenemos, que si bien está en distintas etapas de construcción, si podríamos hablar de un promedio de todo el proyecto, está alrededor del 60%. En una primera instancia es sí o sí respetar lo que ya estuvo. Pero bueno, esto, la verdad, va a surgir de estas reuniones porque este traspaso y todo esto seguramente lleva a lo que llamamos nosotros los convenios específicos, donde se trata exclusivamente de estos puntos en particular. Esto de esos puntos tan críticos como son los sorteos, si bien se ha estado charlando, pero bueno, no me gustaría adelantar porque es algo que lo tienen que cerrar en estas negociaciones".