Sicario, ¿sí o no? El oficialismo debate sobre Sabag Montiel

Para Berni, Sabag Montiel no responde a la característica de un asesino profesional. “El carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma en el estado de estrés, en el estado de la situación, en la confusión”, apunto en una entrevista con Radio 10.

“¿Esto es un hecho aislado? Quiero creer y estoy contaminado en mi subjetividad de que ha sido un hecho aislado”, completó.

En contrario, el líder de la UTEP y referente de uno de los partidos que integran el Frente de Todos, Juan Grabois, señaló que Sabag Montiel es un “sicario”.

"Hay que preguntarse por qué Cristina y por qué en este contexto en el que estamos discutiendo hidrocarburos, litio, agroindustria, soja, que es lo que el poder real, que ni siquiera son las elites locales, necesita de la Argentina", apuntó, tratando de embarrar a sectores de la producción con la planificación del magnicidio.

De todas formas, no pudo dar más precisiones y se limitó a señalar que si bien "Este hecho está vinculado a un plan criminal”, aun “falta que se determinen las responsabilidades intelectuales del hecho".