Sabag Montiel y su novia posaban con el arma que se usó en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

Según lo que lograron establecer los peritos en tecnología, las fotos fueron tomadas varios meses antes de concretarse el intento de asesinato y serán parte de la prueba que se le exhibirá a los imputados en sus respectivas declaraciones indagatorias previstas para esta tarde.

6317a161a15b1_450.jpg

Las fotografías quedaron grabadas en el SIM y la tarjeta de memoria del teléfono celular Samsung A50 del hombre detenido y pudo ser recuperada por los investigadores.

6317a1617d4cd_900.jpg

Fuentes de la investigación confirmaron a Télam sobre la existencia de más imágenes que darían cuenta de la supuesta premeditación del ataque, a la vez que por estas horas se está intentando corroborar si los agresores realizaron inteligencia previa en los alrededores de la casa de la Vicepresidenta en Juncal y Uruguay.

"No es un loco suelto, no son solo él y su novia, pertenecen a un grupo de 'heaters' que se sienten representados por algunas ideas políticas, aunque no está acreditado que tengan respaldo de ningún espacio", señaló una fuente de la pesquisa.