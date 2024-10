Sergio Vallejos amplió la denuncia contra los miembros de la Corte de Justicia de San Juan: ahora, con el foco en Lima

El empresario y ex candidato a gobernador liberal de Juntos por el Cambio, Sergio Vallejos , presentó este lunes en la Cámara de Diputados de San Juan una ampliación de la denuncia dentro del pedido de juicio político que inició el 1 de octubre pasado contra tres de los cinco ministros de la Corte de Justicia Provincial, Marcelo Lima , Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur , con la meta de lograr su destitución. En este caso, los dardos apuntan en particular contra Lima.

Streaming de Tiempo Enzo Cornejo, sobre el juicio político a la Corte: "No le vamos a dar trasfondo electoral"

Según aseguró Vallejos, "el cortista Marcelo Lima, titular del registro notarial número 22, o sea, es escribano, tiene una escribanía, detectamos que no cedió o no renunció a la titularidad de ese registro cuando asumió como cortista. Esto se incurre en un grave acto de incompatibilidad porque la ley es muy clara, él no puede ejercer, él es abogado mientras es cortista. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha retenido el título ilegalmente del colegio notarial. También le otorga una prórroga".