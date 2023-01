Sergio Uñac rechaza el pedido de Juicio Político a Rosatti: no fue a la reunión en Casa Rosada

Sobre las 10 de la mañana comenzaron a llegar gobernadores de distintas provincias a Casa Rosada, luego de la convocatoria realizada por el Presidente Alberto Fernández para analizar los pasos a seguir en relación al pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Esto se desencadenó luego de la decisión de la Corte de fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, viajó a Buenos Aires pero no fue a la reunión.

Fuentes del Gobierno de la Provincia de San Juan confirmaron a Tiempo de San Juan que el mandatario no solo no estuvo presente en el encuentro con gobernadores provinciales, sino que además no esta a favor del pedido del juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horasio Rosatti, y los miembros del la corte.