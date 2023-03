Sergio Uñac sobre los sueldos docentes: "Podría hacer cosas que rayaran lo ilógico"

El gobernador habló extensamente sobre el conflicto con los maestros en una entrevista con Telesol este martes. Ratificó sobre la oferta salarial a la que se arribó en paritarias y se firmó con los gremios UDAP, UDA y AMET que " no va a ver más porque no se puede más" . Y aclaró que esto es así porque "no es la decisión de un gobernante, acá hay números que mandan".

También habló sobre un acuerdo que se pueda mantener en el tiempo, pagando sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, que se pueda cumplir. "Si nosotros no hacemos esa proyección estamos inventando y si inventamos es muy probable que volvamos a poner en rojo las cuentas de la provincia y que volvamos a épocas que ni siquiera quiero que recordemos entre todos".

Sobre la situación con los maestros analizó que "todos pretendíamos un inicio de ciclo lectivo absolutamente normal. Se han hecho esfuerzos para eso y cuando digo que se han hecho esfuerzos no es el esfuerzo del gobierno, porque gobierno es una cuestión casi intangible. En el gobierno estamos todos los sanjuaninos, quien conduce el gobierno maneja esos fondos que son de todos los sanjuaninos".

Remarcó, en una suerte de llamado a los maestros para que cesen con el paro, que "después de este máximo esfuerzo creo que el único análisis que queda es que tenemos que poner todas las cosas en línea para que los chicos puedan estar nuevamente en las aulas. Es un esfuerzo importante y es el máximo esfuerzo que ha hecho cualquier otra provincia argentina".

Argumentos sobre el acuerdo salarial

El gobernador dio argumentos sobre la postura oficial de no rever el aumento salarial concedido a los estatales sanjuaninos. "Hay otros condimentos a analizar en un país que convivimos con la inflación, en una realidad que no podemos desconocer y a que además estamos sometidos al análisis permanente. Por eso el año pasado dimos 100 %, también el aumento más importante de todo el país. Y durante los siete años de gestión los aumentos nunca descalzaron respecto de la inflación".

También fundamentó: "Hay otro análisis también a desarrollar que es sumamente importante y lo quiero aplicar rápidamente porque no queremos hacer una competencia entre sectores, nunca fue ese el objetivo, pero el Estado tiene múltiples obligaciones y las más tangibles son salud, educación, seguridad, que eran las tradicionales pero después se amplió. El Estado debe equilibrar entre proteger a los trabajadores de la administración pública, que son alrededor de 42.000, pero también de proteger a la población económicamente activa que tiene una sociedad, y que en San Juan son 310.000 más. Ese del equilibrio que hay que buscar".

Uñac destacó que "un gobernador que tensa las partidas presupuestarias pasa a ser un gobernador irresponsable. Hay que buscar justo equilibrio para que todos tengan algo y no algunos tengan todo y el resto no tenga nada".

"En ese equilibrio creo que lo sanjuaninos hemos encontrado no sólo los en los siete años de mi gestión sino en los últimos 20 años, seguir con la posibilidad de presentar San Juan como una provincia viable. Nosotros aseguramos a tener el aumento por encima de la totalidad de inflación anual. Lo que necesitamos es que esto baje a patrones normales y que podamos salir esta situación haciendo volver a los chicos a las aulas que lo más importante", destacó.

¿Por qué hace la Fiesta del Sol y no les concede más aumento a los docentes? Uñac respondió que "el Estado es un abanico de obligaciones, porque los docentes solos no podrían motorizar la economía provincial".

Además, sobre la consulta de por qué el año pasado se incluyó a los Autoconvocados en la negociación y este año no, dio un amplio análisis. "Porque no fue el camino. El año pasado hicimos el máximo esfuerzo aún tensando la relación con los que la ley establece que se deben sentar en la paritaria. Nosotros abrimos diálogo y subieron tres y cuando bajaban eran cuestionados porque habían hablado con nosotros, y después subían otros. Fue casi una situación que complicó aún más ese trabajo. Por eso, en un año donde las situaciones electorales se empiezan a mezclar, yo llamo a todos a seguir construyendo una provincia que ha vivido esto en otras épocas y no ha sido el camino", respondió.

También consideró sobre "el día trabajado y día pagado" que "no sé si no terminó siendo un error no descontar los días del año pasado porque motoriza que si yo hago paro y trato de conseguir algo y si no le consigo no pasa nada. También termina siendo un mal ejemplo".

¿Qué dijo sobre la candidatura a gobernador?

Ante la pregunta "¿Usted cree que los docentes lo van a votar?", Uñac se explayó: "Si yo hago ese análisis empiezo a equivocarme. Si yo empiezo a darle a cada sector por una situación política cosas, no yo sino todos los sanjuaninos, si yo empiezo a mirar esto dejamos de ser una provincia previsible para ser una provincia que se maneja por impulsos, por emociones, por conveniencias".

Afirmó, sugestivamente, que "no importa qué va a pasar conmigo, lo más importante de la historia de San Juan son los 800 mil sanjuaninos que dicen 'yo quiero desarrollarme acá, quiero transitar libremente acá'. San Juan tiene un pasado, un presente y también se proyecta al futuro. No queremos ser una provincia deficitaria, porque eso ya lo vivimos".

También ahondó sobre su futuro político que "lo que va a pasar conmigo es absolutamente intrascendente, yo me he sometido siempre a la voluntad popular. Yo he dicho que voy a ser (candidato), después lo veremos en el transcurso de la semana, eso no es determinante. Pero en el caso que así sea, si hay algún sector que decide acompañarme me parece absolutamente entendible. Lo irracional de mi parte sería que por congraciarme con sectores lleve a los sanjuaninos a donde no quieren que los lleve. Confundir bondad con irresponsabilidad sería un error garrafal mío hacia los sanjuaninos y mío hacia los docentes por darles cosas que después no vayamos a poder pagar".

Advirtió Uñac: "Y yo me tiento, no voy a decir que no. A dos meses de las elecciones podría cuadruplicar cualquier cosa, pero no sería el camino".

Concluyó: "en esta situación hemos hecho ha sido el máximo esfuerzo para tratar de cumplir no solamente con un sector de los trabajadores estatales, sino con todos los trabajadores, incluso los privados que son sanjuaninos también".