Sergio Massa y economistas de distintos espacios cruzaron duro a Milei por apuntar contra los plazos fijos en pesos

En una entrevista en Radio Mitre consultaron a Javier Milei, el candidato presidencial de la Libertad avanza, si renovaría hoy un lazo fijo en pesos. “jamás, jamás, en pesos. Nunca en pesos, el peso es la moneda que emite el político argentino , no vale ni como excremento”, apuntó.

Polémica Javier Milei recomendó a los ahorristas no renovar los plazos fijos en pesos

Sus palabras no fueron el único motivo, pero coincidieron con una suba explosiva del dólar blue y de los dólares financieros.

Economistas de distintos espacios políticos, y el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, cruzaron rápidamente al libertario al que calificaron, como mínimo, de “irresponsable”.

El doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania y hombre de los equipos de Juntos por el Cambio, Eduardo Levy Yeyati, apuntó que las palabras de Milei incentivan la crisis financiera y cambiaria, y aceleran "la espiralización de precios y salarios, a expensas de quienes tienen ingresos o ahorros en pesos".

"Ignoro qué incidencia real tendrán las declaraciones, pero no renovar depósitos en pesos en presencia de un cepo puede ser interpretado como un llamado a retirar el dinero del banco y gastarlo en bienes, es decir, más velocidad de circulación y más inflación, o a comprar dólares en el mercado paralelo, con más brecha, y más inflación", agregó el economista, referenciado históricamente con la Unión Cívica Radical.

image.png Eduardo Levy Yeyati

La economista liberal Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, utilizó un viejo axioma trotskista para definir el sistema de convicciones de Milei: “El piensa que cuanto peor, mejor".

Con respecto a su recomendación de no renovar plazos fijos en pesos, destacó que "el sistema financiero se sostiene en función de la credibilidad. Y si el que viene te dice que no va a pagar, no se sostiene. Y, en el mientras tanto, acelera la brecha y la inflación".

image.png Marina Dal Poggetto

"Cuando Milei dice que esta crisis va a ser la peor de la historia argentina, que hable en primera persona y diga 'La crisis a la cual estamos contribuyendo va a ser la peor'", remató Dal Poggetto.

Sergio Massa, entrevistado por Pedro Rosemblat en el canal de youtube Gelatina, fue escueto y terminante: “Es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”.

image.png Sergio Massa con Pedro Rosemblat

“No vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero... La Argentina ya vivió 2001″, remató.