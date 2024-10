Sentido adiós a "Poli" Antuña, dirigente del PJ sanjuanino, futbolero y a quien también apodaban "El Jefe"

Acaba de fallecer Walter Espartaco Antuña , histórico militante del Partido Justicialista de San Juan , ex dirigente deportivo y empleado de la Legislatura Provincial. Quienes lo conocieron de cerca dicen que fue un gran hombre, y muchos lo conocían como "Poli" o su segundo apodo, "El Jefe".

Paren las Rotativas Antuña, a corazón abierto: del "fútbol me tapó algunos agujeros" tras la muerte de su papá a "este es el año de San Martín"

Poli, hijo de un empresario de colectivos, en los '60 incursióno en la política siendo discípulo del sindicalista y ex diputado nacional Luis "Quito" Martínez. También trabajó junto al ex secretario de la Gobernación Walter Lima, y fue escudero del ex intendente de Caucete Emilio Mendoza.