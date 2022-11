Según una encuesta, ¿cuál sería la fórmula presidencial invencible?

La consultora Zubán Córdoba publicó su encuesta sobre pisos y techos electorales para las presidenciales 2023 . En este caso se trabajó con varias opciones. Lo/a votaría seguro; quizá lo/a votaría; nunca lo/a votaría; y no sabe/no contesta.

Algo más lejos aparece Mauricio Macri, que suma una intención de voto del 35%, y la primera oficialista, Cristina Kirchner, con el 33.3%.

Sin título.jpg

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, hasta hoy, competirán en unas PASO por la candidatura en un enfrentamiento que viene sumando episodios violentos.

Los dos arriesgan demasiado peor una fórmula conjunta parece, a esta altura, imposible. Los dos plantearon que las diferencias son irreconciliables, y ninguno aceptaría ser segundo del otro.

Entonces, algunos halcones del PRO y oros libertarios cercanos a Javier Milei, se permitieron pensar una, hasta ahora, utópica teoría: ¿y si Bullrich lleva a Milei como su candidato a vicepresidente?

Los analistas de los distintos espacios están convencidos de que el oficialismo no es el rival a vencer. Los más arriesgados sostienen que incluso, está afuera de un balotage.

Milei, quien ocuparía ese segundo lugar, perdería en segunda vuelta contra Juntos por el Cambio.

Con los radicales, que podrían acercarse más a Larreta que a Bullrich, decididos a llevar ellos también candidaturas, el ala moderada se partiría en dos, mientras que sector duro de la alianza opositora no perdería ni un voto.

Es cierto también que esos 42 puntos pueden ser compartidos, pero, ¿adónde irían los votos de liberales como Espert, López Murphy, y otros sufragantes que rezan por el orden fiscal y poner fin al despilfarro de los planes sociales y a un Estado gigante e ineficiente con la chance de votar una fórmula ganadora? Seguramente a Bullrich-Milei, dándole los pocos votos restantes necesarios para superar el 45%. A esto habría que sumarle el “voto a ganador” que generaría esta fórmula explosiva.

Patricia Bullrich se muestra cada vez más fastidiosa con sus correligionarios. Con Larreta ya lo hemos dicho, y es de dominio público la tirria. Y hoy hasta desafió a Mauricio Macri, respondiendo a su llamado para calmar las aguas con un desafiante "a mi no me disciplina nadie". Quiere ser presidenta a como de lugar, y si esta alianza le da la chance, no dudaría.

Claro que si el PRO no le "banca" la alianza, debería enfrentar las elecciones sin la estructura partidaria. Pero ella está convencida de que su figura excede el sello electoral. En caso de que el PRO de el OK, los que se deberían ir de la fuerza opositora son los radicales (lo han expresado oficialmente), lo que podria terminar costandole a Larreta el apoyo de Lousteau, Manes, o Rodrigo de Loredo, entre otros.

Analizados todos estos factores, lo que parecía ser una loca teoría, de a poco se va convirtiendo en algo tan natural, que nadie se imagina como todavía no pusieron seriamente en marcha el plan que los depositaría a Bullrich y a Milei en la Rosada, sin pasar por la segunda vuelta.

Por supuesto, siempre hay peros. Javier Milei se subió al tren de la gran política nacional con su discurso anti casta. ¿Cómo verían sus seguidores que se acerque a una figura de la política tradicional como Patricia Bullrich? Pero Bullrich no es Macri, de quien Milei sostiene que hizo un gobierno desastroso, y viene de una familia que hizo fortunas haciendo negocios con el Estado. Ni es Rodríguez Larreta, al que acusó de “socialista”, y a quien prometió “aplastar como a un insecto”.

f1280x720-1213956_1345631_4839.jpg

Jamás el libertario tuvo una altisonancia del estilo con Bullrich. Cada vez que se encontraron se dispensaron muestras de admiración y respeto. Y sus discursos, día a día, se acercan más, en formas y contenidos.

Otro tema a resolver es qué haría Milei con su entusiasta militancia, en CABA y en el interior del país, que milita por un proyecto libertario, incontaminado de políticos “de carrera”.

Quizá la posibilidad de llevar sus ideales hasta el sillón de la vicepresidencia, al menos en esta elección, sea suficiente motivación para que los seguirores del "León" enrollen el barrilete, esperen nuevos vientos, y apoyen a su líder.