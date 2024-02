Sandra Pettovello no recibirá "uno por uno" los manifestantes con hambre

Pettovello salió para hablar a manifestantes: "Voy a atender a los que tienen hambre" #politica

Luego, había sacado una mesa fuera del ministerio y munida de lápiz y papel se dispuso a recibir a la gente que ya se había desconcentrado.

Hoy, cuando los necesitados tomaron al pie de la letra sus declaraciones, no fueron recibidos por la ministra, que negó haberlos convocado. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir, porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, sostuvo Pettovello.

Todo se da en medio de una crisis alimentaria de los comedores populares que atienden a millones de personas, entre ellos 4 millones de chicos, que no están recibiendo la ayuda en alimentos del gobierno nacional.