San Juan se prepara para iniciar la era de la energía eólica, con soplidos desde China

En este marco, China ofrecerá un financiamiento para las obras de los parques, y ahora EPSE está en la etapa de evaluación de este financiamiento, en función de las obras que necesita San Juan. Se trata de un préstamo con las tasas más bajas del mercado, similares a las de los organismos multilaterales de crédito, y se enmarca dentro de proyectos estratégicos que tiene el país oriental.

"Para nosotros es muy importante porque eso nos apalanca de una manera muy ventajosa, no solamente porque el objetivo de esto es generar obras grandes, que impliquen trabajo de calidad y seguir desarrollando parques en la provincia, sino también porque al ser a tasas promocionales es un excelente negocio. Los parques solares tienen buen rendimiento, entonces si se financian con plata barata, eso impulsa el proyecto", describió el funcionario de Marcelo Orrego.

paneles solares san juan.jpg La energía solar se afianza en San Juan de la mano de EPSE.

Los parques solares que se prevé que financien los chinos se sumarán a los que ya maneja EPSE en diferentes puntos de San Juan.

Hacia la energía eólica

El acuerdo es general, por el desarrollo de 500 megavatios, desplegados en sendos parques, uno fotovoltaico y otro eólico, que San Juan empezará a explorar. Si se logran los 500 megavatios, va a ser el parque más grande de Sudamérica, afirmó Estrada.

El lugar elegido es Tocota, en Iglesia, que tiene condiciones excepcionales para aprovechar el sol y el viento, en este caso, para producir energías limpias.

"No tenemos otro lugar con buenos vientos en San Juan, y ya tenemos parques solares en Tocota. Tenemos unas 12.000 hectáreas allí y hay un lugar, pero podría ser en otro lugar en la provincia dependiendo de cómo evolucione la obra de conexión", dijo Estrada.

EPSE ya cuenta con mediciones de viento en Tocota pero es un nicho muy competitivo. "Tenemos un proyecto eólico que nunca vio la luz porque el recurso eólico en San Juan es bueno, pero en Rawson, Chubut, toda la zona sur de Buenos Aires, Santa Cruz, es excepcional, en Neuquén es excepcionalmente bueno, son los mejores vientos del mundo. Entonces primero se han llenado esos lugares y ahora vamos a empezar a ver parques eólicos en lugares donde el recurso está en un segundo escalón, por eso ahí toma de vuelta fuerza el parque nuestro de Tocota", explicó.

En ese rincón iglesiano, EPSE hizo el mapa eólico y mediciones in situ. Si bien EPSE cuenta con experimentado personal, los parques eólicos son un desafío muy grande, porque tienen una operación de mantenimiento diferente a la de los parques solares, advirtió Estrada. "Hay parques rotantes, trabajos en altura, y sobre todo la parte logística, o sea la construcción no es tan sencilla como un parque solar, porque hay que traer equipos que miden 60 metros, y que son un desafío. Pero bueno, sí, va a ser un hito porque va a ser el primer parque eólico de la provincia", resaltó.

Respecto de la potencia de un parque eólico en Tocota, este valor depende de la ingeniería final, explicó. Se puede poner los generadores eólicos más cerca y aumentar la potencia, pero aumenta la turbulencia entre ellos y baja el rendimiento. Entonces hay un equilibrio que buscar. "Nosotros teníamos un parque ahí que originalmente era de unos 100 megavatios, pero estamos hablando de tecnología de hace unos 7 u 8 años atrás, cuando la altura máxima del rotor, que es donde está el eje de la turbina, era de 80 metros. Hoy en día esa altura es de 100 metros a nivel tierra, pues los offshore son más altos, pero los que se ponen en continente, estamos hablando de altura de rotor de 100 metros, que permite poner las aspas o las palas de los generadores que son más grandes, y permiten captar mayor potencia", detalló.

En este marco, la opción más probable es arrancar con 100 megas ¿Cuántos aparatos se verían en el campo tocotero para esta potencia? Hay equipos de 5 megavatios estándar, de manera que serían entre 20 y 25 generadores.

Más funcional que bello

Los enormes aerogeneradores que son esos molinos de metal blancos que resultan tan atractivos en otras provincias, en San Juan prometen dar un novedoso espectáculo. Pero se priorizó la funcionalidad y por eso se les prevé dar ubicación estratégica, lejos de la comunidad. Esto tiene una explicación técnica.

Estrada analizó que si bien son muy bonitos de ver estos enormes artefactos moviendo sus aspas al ritmo del viento, son equipos que tienen un impacto mayor al de un parque solar, y si bien son muy lindos y vistosos, también generan algunos dilemas como el cuestionado efecto discoteca, es decir, no pueden estar cerca de las poblaciones, porque generan una sombra intermitente que produce malestar, que genera un zumbido.

image.png

De hecho, la otra zona de interés eólico en la provincia está detrás del Parque de la Pampa El Leoncito, en Calingasta. "Nosotros descartamos ese lugar justamente por el impacto visual, porque como son tan altos, no solamente lo va a ver la Pampa de El Leoncito, sino que desde Barreal se iba a ver. Son lindos, pero generan un impacto visual muy grande, porque una estructura que el eje está de 100 metros, y se suman 65 o 70 metros, es decir, una estructura de 180 metros de altura que se ve desde muy lejos, sobre todo en esos lugares que tienen tan poco polvo y tan buena visión", dijo.

En cambio, detalló el funcionario, en Tocota no hay ningún tipo de interés turístico. Y ahí estarán estos equipos dentro de un lugar que no se ubica al lado de una ruta, que no pasa nadie.

A Tocota, ubicado a 46 km al Sur de Bella Vista, Iglesia, se accede por la Ruta Provincial Nº 412. Existe una Línea de Extra Alta Tensión 500 kV (LEAT, actualmente operadas en 132 kV). EPSE construyó y opera su propia LEAT en 132 kV con su correspondiente estación transformadora de 200 MVA, fácilmente ampliable a 400 MVA. Desde 2024 está en operación el primer parque solar de Tocota de 60 MWp construido por la empresa Genneia.

En San Juan hay un antecedente de energía eólica, que se montó en la mina Veladero. Estrada recordó que "es una experiencia piloto, desde una navegadora a 4.000 metros de altura. No hay generación eólica en general por encima de los 2.000 metros en el mundo. Ese se hizo con fines de investigación y desarrollo, y hasta donde sé está operativo, digamos, con sus problemas, con la altura está operativo".

Este proyecto va de la mano de la apuesta a ser San Juan un polo de energías alternativas. "Actualmente la energía generada en San Juan anualmente es mayor que la consumida. Estamos entre un 10 y un 15% por arriba de lo consumido. Si se suman estos 500 megavatios entre eólico y solar, sería más o menos casi duplicar la potencia instalada que tenemos ahora en parques solares. O sea, que podríamos decir que estaríamos abasteciendo más o menos un 30% más de la demanda que tenemos en San Juan", describió el funcionario.

"Nosotros anualmente generamos más que lo que consumimos. San Juan es un nuevo exportador, que se llama así. Pero digo, para hacer comparaciones, lo que queremos juntar, esos 500 megavatios, sería más o menos entre un 30% y un 40% de toda la demanda de la producción", informó Estrada.

Los plazos

¿Cuánto demorará este plan en hacerse realidad? "Lo importante es que hay que estudiar las garantías, sobre todo. Eso nos va a llevar unos seis meses, y después tenés un año más a la hora de construir, para hacer un parque solar es un año, y un eólico un año y medio. O sea, en total, dos años. Es decir que al final de la gestión orreguista este proyecto estaría andando.

"Si se logran los 500 megavatios, va a ser el parque más grande de Sudamérica, pero paso a paso. Lo que nos interesa a nosotros, y hago foco en esto, es llegar a un financiamiento barato, que es un financiamiento conveniente, y hacer parques para seguir generando, no solamente energías, sino puestos de trabajo en la provincia de San Juan. Y que San Juan siga siendo líder en generación de energías renovables. Ese es el objetivo nuestro", sentenció el funcionario.

image.png El presidente de EPSE, Lucas Estrada.

El próximo paso formal que queda es que EPSE responda sobre lo que está estudiando del diseño financiero. "Estamos en ese proceso de due diligence, que es empezar a ver qué nos piden ellos, qué tenemos nosotros, cuáles son los números. Ese proceso va a tardar por lo menos seis meses. Además, cada paso que dan ellos lo tienen que validar con China. Tenemos una muy buena relación, por supuesto, con ellos. Pero, bueno, es un proceso que hay que evaluar y que hay que pasar para, justamente, para que sea un parque rentable y muy rentable para la provincia a través de EPSE. Que genere el objetivo que es mano de obra calificada y local", destacó el presidente de la empresa estatal .

Los chinos amigos

"Trabajar con los chinos significa lo que significa trabajar con cualquier multinacional. Significa acceso a financiamiento a tasas muy bajas, significa tener la capacidad de grandes obras, hay que recordar que ellos ya tienen un parque, ya hicieron este proceso con Jujuy, el parque Cauchari, se hizo a través del mismo mecanismo, Jujuy, y este sería como una segunda etapa de lo que han hecho en Jujuy. Con una mirada diferente. A diferencia de Jujuy, nosotros tenemos muchos parques más, pero todo depende de las tasas y de las garantías", resumió el presidente de EPSE.

Puede pasar, dijo, que las garantías y las tasas que ofrezcan los chinos terminen siendo no convenientes.También EPSE mantiene conversaciones con otras entidades, no solamente con Power China y Shanghai Electric, aclaró. Pero con los chinos se viene dando todo favorable y, hasta ahora, la decisión política es avanzar con los orientales. Por eso Marcelo Orrego firmó días atrás en su despacho de Casa de Gobierno ese memorando de entendimiento que tiene varios pasos. Y el objetivo es sí, es buscar el financiamiento barato de parques solares eólicos y sistemas de financiamiento para San Juan.

El memorándum de entendimiento es entre EPSE, Shanghai Electric y Power China, entre las tres empresas. El Gobierno actúa mediante EPSE. Y no interviene Nación, lo que en esta coyuntura política de Argentina simplifica las tratativas.

El grupo Power China es conocido para San Juan, ya que tiene bajo su paraguas a muchas compañías y una de ellas es SinoHydro, que era parte de la UTE que construía el dique El Tambolar. Pero en este caso, el convenio es con otra empresa del grupo Power China, que es Shanghai Electric, que se encarga de la construcción de parques.