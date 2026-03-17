San Juan frente a una escalada de muertes al volante: el grito de justicia de las familias

El inicio del año en San Juan viene marcado por una cifra que estremece: en apenas unos meses, la provincia ya contabiliza 20 personas fallecidas en siniestros viales, manteniendo un promedio alarmante de una muerte por semana. Esta realidad puso en alerta máxima a la Asociación Familias del Dolor , cuya labor se vuelve fundamental en un contexto donde las estadísticas parecen desbordar cualquier esfuerzo preventivo previo. Guillermo Chirino, presidente de la entidad que hoy nuclea a más de 350 familias, describió un panorama sombrío al señalar que se están rompiendo todas las estructuras que venían del año pasado, a pesar del trabajo policial en las calles.

Para el referente de la organización de Familias del Dolor, hay un componente cultural profundo que aún no logra adaptarse a las normas de seguridad básicas, sumado a factores externos que alteran la conducta de quienes transitan las rutas locales.

Al analizar las causas de este fenómeno en diálogo con Radio Sarmiento, Chirino reflexionó sobre el peso de la cotidianeidad actual y el riesgo latente del apuro. “Uno de los factores que estamos teniendo en cuenta o que estamos pensando que puede influir mucho es la situación económica, el estrés, la rutina de los tiempos que se están viviendo con esta situación económica que a todos nos llega. Por ahí la locura del día a día te lleva a que no tomes las precauciones o la seguridad. Nosotros siempre decimos que la velocidad es la que te mata; un vehículo a 30 o 40 kilómetros por hora prácticamente nunca provoca una muerte, tiene que ser algo muy excepcional, pero si andás fuerte es porque querés llegar a un lugar, querés ganar minutos y perdés la vida”.

Esta falta de respeto por la vida propia y ajena se manifiesta con especial crudeza en el uso de motocicletas, vehículo involucrado en más del 40% de los siniestros del año pasado, y donde el uso del casco sigue siendo una asignatura pendiente en los departamentos alejados.

Frente a esta marea de tragedias, la Asociación Familias del Dolor no solo ofrece el acompañamiento en el duelo, sino que despliega una actividad en diversos frentes. La organización realiza charlas de concientización en colegios y fábricas, colaborando con sobrevivientes y especialistas para llevar un mensaje de prevención directo a la comunidad.

Por penas más duras

Además, mantiene una agenda política activa, reuniéndose con legisladores provinciales y nacionales para asegurar que la voz de las víctimas sea escuchada en los procesos de toma de decisiones. Actualmente, el foco está puesto en la articulación con el Poder Judicial, buscando una reunión con el Fiscal General para exponer las dificultades que enfrentan los familiares tras un siniestro, un camino que Chirino describió como una lucha de hormiga que busca, después de años, ver finalmente una luz en el horizonte.

El corazón de este reclamo está en la reforma integral del Código Penal, una herramienta que consideran indispensable para frenar la impunidad. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde septiembre de 2025, busca elevar las penas por homicidio culposo vial a un rango de entre 4 y 12 años, incorporando agravantes estrictos como el exceso de velocidad superior al 30%, la manipulación de celulares y la alcoholemia positiva desde 0,0 g/L.

Para las familias, esta legislación es una cuestión de dignidad y justicia necesaria, tal como lo expresó Chirino al referirse al vacío legal actual: “Es una deuda histórica que lamentablemente los que hemos perdido a un ser querido en un siniestro vial tenemos. Te lo matan otra vez a tu hijo cuando te toca transitar el duelo y mucho más llegar a la justicia; la justicia va de la mano con la legislación de las leyes. Si vos matás a alguien o vas con un agravante, alcohol o lo que sea, las penas van a ser prisión. No va a haber vuelta”.

La esperanza de la organización está p ahora en que la Cámara de Diputados acompañe este cambio para que el dolor de perder a un ser querido no se vea agravado por un sistema que permita a los responsables eludir la prisión efectiva.