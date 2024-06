San Juan cubriría con fondos locales obras públicas que paró Nación y continúa la reactivación en la construcción

“San Juan fue la primera provincia que bajó un impuesto, que fue el de la patente, y fue la primera provincia que hizo la reapertura de la obra pública, y eso es muy importante. Lo verán en la cantidad de proyectos que ya están en marcha. Son más de 50 obras, como Centro Integrales de Desarrollo Infantil, nuevas escuelas, escuelas que el gobierno nacional no va a poder terminar, por ejemplo, la de Cochagual, que tiene un avance del 60% y la vamos a continuar. Para nosotros es muy importante la obra pública”, precisó Orrego.

Por otro lado, adelantó que dentro de las conversaciones con Nación se busca poder destrabar otras obras que no están hoy en carpeta, aunque no entró en detalles sobre cuáles serían. Además, indicó que no solo la provincia se abocará a reactivar obras que recibían fondos nacionales, sino que la ayuda también llegará a los municipios y a rutas provinciales.

Sobre los plazos que se manejan, no brindó precisiones, pero sí aseguró que será lo antes posible. “Hay una batería de obras en ejecución, más de 50, y no nos vamos a quedar con eso, tenemos que seguir trabajando en algo que es importante”, recalcó.

El ajuste, el motivo detrás de los cambios de la Fiesta Nacional del Sol

Por otro lado, el mandatario provincial hizo mención a las novedades que se conocieron esta semana con relación a la FNS, como por ejemplo el cambio de locación y la duración del evento.

Al respecto, dijo: “Este gobierno lo que hace es cuidar el dinero de los sanjuaninos, por eso también la decisión de trasladar la Fiesta del Sol, porque el Predio Ferial es hermoso, pero los costos son altos. Traían tribunas de Buenos Aires que costaban millones de pesos, no había energía y se contrataban generadores que costaban millones de pesos”.

Y continuó: “En el Estadio tenemos tribunas que son nuestras, no tenemos que montarlas, y vamos a generar que sea un polo junto con el velódromo donde se hagan reuniones de negocios”.

Entre los objetivos de la nueva gestión, se buscará que la FNS tenga un perfil cultural y artístico, propio del evento, pero que también motorice el cruce entre áreas generando oportunidades de negocio. “Tendrá una doble faceta”, precisó.

Las inversiones que viene realizando San Juan en seis meses de gestión

Marcelo Orrego en contacto con los medios presentes también hizo mención a las inversiones que viene realizando el Estado provincial para ayudar e impulsar la actividad en distintos sectores.

“Son medidas que ha tomado este gobierno para cubrir fondos que venían de Nación y no vienen más, y hemos hecho un esfuerzo enorme. El FONID no existe más, y lo que hemos hecho es cubrirlo, porque sabemos que el trabajo de los docentes es importante, lo vamos a salir a cubrir, y lo mismo pasa con un montón de cosas, como la obra pública”, explicó Orrego.

Además, hizo un repaso sobre el aporte provincial a diversas líneas de créditos.

“Pusimos 4.000 millones de pesos para los créditos de cosecha y acarreo antes de que iniciara la cosecha, 4.000 millones en Agencia San Juan, Calidad San Juan y Fiduciara San Juan. Después pusimos 35.000 millones de pesos para que no se caiga la actividad, con una tasa del 26% anual, variable, a medida que pase el tiempo, a esa persona también le va a convenir, porque va a ir bajando la tasa. Por ultimo pusimos además 4.000 millones de pesos a través del Consejo Federal de Inversiones con distintas líneas, y una fundamental, como es la eficiencia hídrica, eficiencia energética y la economía circular”, dijo.

Y finalizó: “Este tipo de líneas no existen en otro lugar. Son líneas a disposición de emprendedores, entonces, aprovechemos esto que da San Juan que no está sucediendo en otras provincias”.