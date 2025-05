Rueda reveló cómo es la relación con Uñac luego de casi dos años distanciados: "No nos tenemos que enojar"

Hace exactamente 56 semanas, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, dijo una frase en el programa Off the record, el streaming de Política de Tiempo. Mencionó que "yo no era de los más amigos de él", en referencia al senador y exgobernador Sergio Uñac.

Este miércoles recordó la declaración ante la consulta de los periodistas. Rueda comentó: "De ahí no me junté más. Me trajo repercusiones. No estoy hablando mucho con él". No obstante, lo dijo entre risas y buscó desdramatizar.

En ese sentido, explicó que "en la política, cuando vos pensás diferente en lo político, se confunde lo personal. Y es raro que cuando te juntas en una cena o te tomas un café, no plantear esas diferencias" y destacó que "con Sergio hemos tenido muchas diferencias en el último tiempo". Rueda rememoró que se alió a Uñac desde sus épocas en Pocito. Incluso admitió: "En su momento lo acompañé, desde Pocito, él era la columna vertebral y todos los huesos juntos. Sacó un 70% en las elecciones". Para el bloquista, "era un intendente que marcaba sus diferencias con el poder central. Recuerdo con la 125. Pocito es un departamento productivo. Los productores le dijeron que era ley no era buena. Incluso yo, mi primera aparición fue por una carta al lector, en la que contaba la situación de los productores del departamento. Eso me permitió ser presidente de la empacadora de ajo. Lo conozco a Uñac. La recibimos a Alicia Kirchner con el equipamiento para los jardines de cosecha". Sin embargo, reiteró las disidencias con el exgobernador. "Uñac antes se oponía. Si él me va a criticar que me he opuesto a algunas cosas, le recuerdo que él también lo hizo. Si yo hablara con él, le diría que no estaba de acuerdo y que podemos no coincidir, pero no nos tememos que enojar", dijo.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Sergio Uñac