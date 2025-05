A dos años de una elección atípica en San Juan: todas las caras de una decisión controvertida de Uñac

En diciembre del 2022, el ex gobernador Uñac oficializó su candidatura a gobernador . Previamente se habían dado los movimientos necesarios en Diputados para cambiar las reglas del juego electoral. Primero se suspendieron las PASO en una controvertida sesión en el recinto, en el que el tema fue debatido sobre tablas y aprobado por una abrumadora mayoría uñaquista. La decisión agudizó la interna Gioja-Uñac. Para poner paños fríos a la disputa, el peronismo acordó reflotar la Ley de Lemas, único sistema electoral que iba a permitir que los votos de ambos apellidos ilustres del PJ sumen votos y no se dispersaran.

Desde su asunción, la imagen del presidente Alberto Fernández se empezó a descascarar. Su prime time duró apenas seis meses y la caída era inexorable. Este contexto fue el que empujó a Uñac y a su entorno a adelantar las elecciones provinciales y puso fecha: el 14 de mayo del 2023, mucho antes que el tradicional octubre que marca el calendario electoral argentino.

boletas.jpg Las boletas que se iban a encontrar en las urnas.

Fue así como se gestaron diez fórmulas bajo cuatro lemas: el peronismo tuvo a Uñac-Andino y a Gioja-Gramajo; Unidos por San Juan a Orrego-Martín, Arancibia-Marconi, Cáceres-López Cuenca y Vallejos-Mariconda; Desarrollo y Libertad a Agüero-Briozzo, Ramírez-Beatrice y Miers-Iramain y el Frente de Izquierda y Trabajadores a Jurado-Cimino.

Amparados bajo el paraguas de la Ley de Lemas, la campaña se empezó a calentar en los departamentos, y terminó aglutinando 358 candidatos. Lo que también empezó a tomar cuerpo fueron las voces de los dirigentes que se oponían a la tercera candidatura al hilo de Uñac. Es que interpretaban que su período como vice de José Luis Gioja también contaba. Fue así como llegó Sergio Vallejos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde planteó la imposibilidad legal de una re reelección para el pocitano. El resto es historia conocida: el máximo tribunal suspendió las elecciones a gobernador y le hizo lugar el 9 de mayo a la cautelar impulsada por Vallejos, que pedía que se revisara la postulación del por entonces primer mandatario. Lo mismo pasó en Tucumán con la candidatura de Manzur, pero ambos gobernadores tomaron caminos diferentes.

vallejos.jpg Sergio Vallejos y su asesor legal, Christian Cao.

La noticia, que fue publicada por Infobae en una primera instancia y rápidamente replicada en los portales locales, fue un shock. Se abrieron un sinfín de interrogantes en Vamos San Juan, pero el primero a resolver fue qué hacer con las elecciones locales: suspenderlas totalmente o continuar con los comicios sin la categoría de gobernador y vice.

Las opiniones dentro del uñaquismo se inclinaron casi en su totalidad a celebrar las elecciones locales el 14 de mayo sin la categoría de gobernador y vice. “Pensábamos que se garantizaban una victoria de intendentes y diputados muy aplastante, lo que podría ser hasta un argumento después para que la Corte terminara permitiendo que un Uñac avalado por la gente fuera candidato nuevamente”, indicó una fuente importante durante ese proceso. El ex vice Roberto Gattoni, el ex asesor Mauricio Ibarra, el ex secretario de la Unidad Gobernación Luis Rueda y el ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi avalaban no suspender los comicios. En el caso de Baistrocchi, creyó junto a su entorno que la figura de Uñac lo tiraba para abajo y que la separación de las elecciones le convenía.

Hubo detractores, aquellos que aseguraban que se mataba el espíritu de la Ley de Lemas, que todos los heridos que terminaran derrotados en las urnas iban a militar en contra en la elección general. En esta línea militaba el giojismo.

Finalmente se impuso la visión de Uñac y sus asesores más cercanos y las elecciones -con el aval de la Justicia Electoral Provincial- terminaron haciéndose el 14 de mayo. El uñaquismo consiguió buenos resultados: ganó 14 de las 19 intendencias; el orreguismo se alzó con 4 triunfos, destacándose el batacazo en Capital con Susana Laciar. El giojismo sacó malos números y logró imponerse solo en Chimbas con Daniela Rodríguez como figura. El uñaquismo también cosechó un buen número de legisladores y obtuvo mayorías en los Concejos.

Embed - Sergio Uñac candidato a Senador II

Tiempo de San Juan le preguntó a Uñac en octubre del 2023 si había sido un error mantener las elecciones del 14 de mayo y esto fue lo que dijo: “Todas las encuestas marcaban que, si yo no era candidato, había muchas chances de que Juntos por el Cambio pudiese ganar las elecciones. Esto es contra fáctico, ¿no? Una u otra, pero yo para quizás justificarme o justificar la situación puedo decir que el poder político que conservamos, que han sido 15 intendencias, dos tercios de las cámaras, 70% de los concejales de la provincia. Hay departamentos donde desde el primer hasta el último concejal es de Unión por la Patria. Sólo pudimos mantener eso porque desdoblamos las elecciones. Ahora, por ahí puede caber el análisis, es decir, y si los hubiese dejados juntas y podían tener dos cosas: podíamos ganar, que las encuestas marcaban que si yo no jugaba tenía muchas chances Juntos por el Cambio o podríamos haber perdido y haber perdido mayor cantidad de municipios. Nunca lo vamos a saber eso”.

Después de ese 14, que encendió la confianza del círculo más íntimo del uñaquismo, se decidió que la fórmula oficial fuera encabezada por Rubén Uñac, todo el resto continuó igual. Las elecciones del 2 de julio le dieron el triunfo a Marcelo Orrego, poniéndole fin a dos décadas de historia sanjuanina con el peronismo.

Poco tiempo después de que arrancara la gestión Orrego, el bloquismo terminó su alianza con el PJ y se quedó con los dos municipios que comanda y tres (después cuatro) diputados en el recinto. El diputado Franco Aranda se separó del giojismo y armó un monobloque en la Legislatura. Estos votos le permitieron al santaluceño construir una mayoría para momentos importantes. En los Concejos el panorama es complejo: cuesta unir las voluntades de los concejales que ganaron por sub-lemas distintos y los intendentes se ven forzados a negociar para aprobar los proyectos que presentan.

El 14 de mayo del 2023 fue debut y ¿despedida? de la Ley de Lemas en elecciones departamentales y legislativas. Ese año, en el que la democracia cumplió 40 años, los sanjuaninos votaron cinco veces. La ilusión peronista de esa primera contienda electoral duró poco. Orrego ganó en las provinciales y Javier Milei las presidenciales. Ambos, con mucha holgura.