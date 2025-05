Revuelo en Rivadavia por un niño de 8 años perdido: apareció a las 4 de la madrugada en la casa de un amigo

Este pequeño recién empezó a ser buscado a las 3:37 horas (horario que se activó el protocolo de búsqueda). Su abuelo -que es una persona mayor y con varios problemas de salud- se levantó a las 3 de la mañana y ahí se dio cuenta que el niño no estaba por ningún lado. Recién a esa hora fue a comisaría 27ma y radicó la denuncia.

El protocolo se activó de manera inmediata y con directivas de la fiscal Alejandra Bazán de UFI Genérica y Búsqueda de Personas comenzaron los trabajos para dar con este niño. La mamá no apareció en ningún momento de la búsqueda, no se sabía nada de ella -solo se sabe que tendría problemas de adicciones- y sobre su padre que vivía en otra casa. Los policías fueron hacia esta vivienda y los moradores dijeron que el nene no estaba y tampoco su padre.

Ante este contexto de que los padres no iban a brindar ningún tipo de ayuda, los efectivos empezaron a rastrear las zonas aledañas de dónde estuvo el niño. Ahí es cuando una mujer del B° Los Tamarindos habló por teléfono y comunicó que el menor estaba en una vivienda de ese barrio junto a un amigo.

Los efectivos fueron hacia esta vivienda y confirmaron que se trataba del menor buscado. Según informaron fuentes judiciales, la madre de su amigo lo había bañado y le había prestado ropa, ya que se había orinado.

Este niño ya habría tenido otros episodios de estas características. Los investigadores comentaron que los vecinos lo rescataron una vez de un canal.

Ahí el nene contó que se había quedado a jugar con sus amigos del barrio Aramburu a la salida de la escuela y que se le hizo muy tarde y que ahí comenzó a caminar y se fue a lo de su amigo. En ningún momento quiso volver a su casa.

Ante este contexto, la justicia le dio intervención al 102 y a la Asesoría de Menores para investigar a fondo y que decidan qué ocurrirá con el menor. Finalmente, por disposición del 102, el pequeño quedó momentáneamente al cuidado de su abuelo y la Asesoría de Menores se encargará en las próximas horas que ocurrirá con su situación.