jueves 21 de agosto 2025

Off the Record

"Romper con la política tradicional": la propuesta de Abel Chiconi y el desafío de LLA en San Juan

El candidato de La Libertad Avanza reconoció la dificultad de enfrentar a figuras con peso político en la provincia, pero aseguró que la campaña buscará transmitir con claridad el rumbo libertario de Milei.

Por Florencia García
chiconi

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, Abel Chiconi, pasó por Off the Record, el streaming político de Tiempo de San Juan, donde habló de su sorpresiva postulación, defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, cuestionó el modelo asistencialista en la provincia y también se refirió a la situación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INB), donde se desempeña desde hace un año.

Chiconi confesó que su candidatura fue inesperada y que aceptó rápidamente, convencido de que había llegado el momento de llevar las ideas libertarias al territorio sanjuanino. Sin embargo, reconoció que el escenario electoral en la provincia es complejo. Enfrente tendrá dirigentes con amplia trayectoria, como el vicegobernador y exintendentes de peso, figuras que, según señaló, representan la política tradicional que La Libertad Avanza busca dejar atrás.

“El desafío no es menor”, admitió, al tiempo que destacó que su espacio tiene la ventaja de mostrar resultados concretos a nivel nacional: “Hoy podemos decir que Milei cumplió su palabra y que empezó a ordenar la economía. Eso nos da un respaldo fuerte frente a la sociedad”. Para Chiconi, lo central será transmitir que el rumbo es difícil, pero que ofrece la posibilidad de dejar atrás años de caída permanente.

El candidato puso como ejemplo el caso de San Juan, donde criticó el asistencialismo como herramienta de gestión provincial. Planteó que la verdadera ayuda a la sociedad debe darse a través de la reducción de impuestos y el impulso a la producción, señalando que la alta carga tributaria hace perder competitividad a los vinos locales frente a países como Chile.

Uno de los puntos que Chiconi subrayó como parte del debate legislativo es el rol del Congreso frente a la gestión nacional. Aseguró que Milei necesita legisladores que acompañen sus proyectos y eviten trabas, especialmente en temas sensibles como las jubilaciones o las leyes laborales. “No podemos seguir discutiendo parches que generan inflación y terminan perjudicando a los mismos jubilados o trabajadores que se quieren proteger. El desafío es animarse a discutir reformas profundas”, expresó.

El candidato también se refirió a la novedad de la boleta única, que debutará en esta elección nacional. Reconoció que implica un reto comunicacional, ya que no podrán contar con la figura de Javier Milei en la tradicional boleta sábana, pero confió en la fuerza de la imagen del presidente y en el trabajo de difusión que harán los equipos de campaña para explicar cómo votar.

Consultado sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INB), donde trabaja desde hace un año, explicó que no se aplicará la “motosierra” sino una reestructuración que busca mayor eficiencia. Defendió la continuidad de la función esencial del organismo, la fiscalización y control de vinos, y remarcó que el INB no tiene un plantel sobredimensionado.

En el cierre, volvió a enfatizar que el gran desafío de LLA en San Juan es cultural y político: lograr que el mensaje libertario se entienda como una propuesta distinta a las fórmulas que fracasaron en el pasado. “Nosotros no queremos que el destino de los sanjuaninos dependa de un político de turno. Queremos políticas de fondo, que le den estabilidad a la economía y a la vida de la gente. Ese es el camino que tenemos que transmitir en estas elecciones”.

