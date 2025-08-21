jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Eduardo Feinmann quiere "preso" al candidato que lo enfrentó

Eduardo Feinmann y Marcelo Peretta, sindicalista de farmacéuticos y candidato a diputado nacional, protagonizaron una fuerte discusión en plena calle que llegó a lo físico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El periodista Eduardo Feinmann afirmó que "el protagonista hoy fue la violencia" al referirse a la agresión sufrida hoy por parte del sindicalista Marcelo Peretta, le atribuyó a su atacante ser un "personaje oscuro" y señaló

Lee además
Marcelo Peretta espero a Eduardo Feinmann a la salida de la radio.
Fuera de lugar

Eduardo Feinmann, agredido por un sindicalista a la salida de la radio
Alejandro Alberto Vilches
Funcionario

Discapacidad: mirá quién es el nuevo interventor de la ANDIS

"Yo creo que el protagonista hoy fue la violencia", observó Eduardo Feinmann al hablar del episodio que vivió hoy por la mañana cuando fue agredido por Peretta a la salida de Radio Mitre. El periodista agregó que "el tema es la violencia política, el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el ataque a las instituciones" y contrastó que él no era lo "importante".

Después de comentar en su programa que se inició una causa de oficio por parte de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, en donde ya se citó a Peretta a prestar declaración indagatoria, Feinmann afirmó "Hasta que esté preso Marcelo Peretta, no paro. No paro".

Embed - EDUARDO FEINMANN, AGREDIDO POR DIRIGENTE SINDICAL

"Tiene una suerte de ejército de apretadores, un tipo muy peligroso que en cualquier democracia seria este tipo estaría preso", observó.

Además, apuntó contra el secretario general del personal Farmacéutico: "Es parte de las estructuras sindicales que desde hace añares están en la República Argentina. Estructuras sindicales, patoteras, mafiosas, corruptas, violentas, que amenazan, agreden físicamente, dañan propiedad privada. No soy yo, no soy yo el protagonista de esto".

Sobre Peretta, añadió que es un "personaje oscuro" con "antecedentes violentos" y comentó al respecto: "En 2022, creo que terminó agrediendo por una paritaria a un señor de 73 años en el Ministerio de Trabajo". "Este tipo es muy complicado. Responde a los Moyano, a los Baradel", replicó.

A la vez, se refirió a su presentación como candidato en las elecciones porteñas: "Fue candidato a legislador porteño, sacó el 0,13%, en esa elección" y remarcó que sacó solo "2.000 votos".

Feinmann también aseguró que Peretta fue columnista de Mauro Viale, a quien, dijo, "le pagaba a mucha guita para estar".

El enfrentamiento

Sobre la escena del ataque, Feinmann comentó que se trató de "un ataque planificado, orquestado, con premeditación, con alevosía" y advirtió que Peratta "trajo un culato de él, que me esperaba a la izquierda de la salida de la radio". "Terminó pegándome una patada en la cadera y pateando el auto, rompiéndome el auto", denunció.

Sobre el motivo que encontró Peretta para actuar así, Feinmann contó que "se ofende porque yo en algún momento dije que era un garca". "Si buscamos en el diccionario la palabra garca, se lo dije en ese sentido garca es ventajero, desleal, eso es lo que dije. ¿Pude haber dicho que es un chanta? Sí, exactamente, tal cual como lo dice el diccionario. Vago, haragán, tramposo, poco serio", reflexionó sobre las acepciones de esa palabra.

Seguí leyendo

El Senado convirtió en ley el proyecto de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

Senado: tremendo cruce entre José Mayans y Virginia Gallardo

Abel Chiconi, en Off the record: las perlitas sobre su candidatura, su posible reunión con "el Jefe" y los lineamientos de su campaña

Milei aseguró que "el kirchnerismo secuestró al Congreso"

El Senado rechazó decretos delegados y un DNU de Javier Milei

Los senadores volvieron a aumentarse el sueldo: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el senado rechazo decretos delegados y un dnu de javier milei
Derrota oficialista

El Senado rechazó decretos delegados y un DNU de Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

Te Puede Interesar

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 
Clima

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

Cristina con García Furfaro el 24 de abril del 2024 en el Instituto Patria. Ese día justo hubo un ida y vuelta con la legisladora sanjuanina Celeste Giménez. 
Encuentro

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa? video
Tiempo pregunta

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa?

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer
En redes sociales

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer