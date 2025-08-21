Eduardo Feinmann quiere "preso" al candidato que lo enfrentó

El periodista Eduardo Feinmann afirmó que "el protagonista hoy fue la violencia" al referirse a la agresión sufrida hoy por parte del sindicalista Marcelo Peretta, le atribuyó a su atacante ser un "personaje oscuro" y señaló

Fuera de lugar Eduardo Feinmann, agredido por un sindicalista a la salida de la radio

"Yo creo que el protagonista hoy fue la violencia", observó Eduardo Feinmann al hablar del episodio que vivió hoy por la mañana cuando fue agredido por Peretta a la salida de Radio Mitre. El periodista agregó que "el tema es la violencia política, el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el ataque a las instituciones" y contrastó que él no era lo "importante".

Después de comentar en su programa que se inició una causa de oficio por parte de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, en donde ya se citó a Peretta a prestar declaración indagatoria, Feinmann afirmó "Hasta que esté preso Marcelo Peretta, no paro. No paro".

Embed - EDUARDO FEINMANN, AGREDIDO POR DIRIGENTE SINDICAL

"Tiene una suerte de ejército de apretadores, un tipo muy peligroso que en cualquier democracia seria este tipo estaría preso", observó.

Además, apuntó contra el secretario general del personal Farmacéutico: "Es parte de las estructuras sindicales que desde hace añares están en la República Argentina. Estructuras sindicales, patoteras, mafiosas, corruptas, violentas, que amenazan, agreden físicamente, dañan propiedad privada. No soy yo, no soy yo el protagonista de esto".

Sobre Peretta, añadió que es un "personaje oscuro" con "antecedentes violentos" y comentó al respecto: "En 2022, creo que terminó agrediendo por una paritaria a un señor de 73 años en el Ministerio de Trabajo". "Este tipo es muy complicado. Responde a los Moyano, a los Baradel", replicó.

A la vez, se refirió a su presentación como candidato en las elecciones porteñas: "Fue candidato a legislador porteño, sacó el 0,13%, en esa elección" y remarcó que sacó solo "2.000 votos".

Feinmann también aseguró que Peretta fue columnista de Mauro Viale, a quien, dijo, "le pagaba a mucha guita para estar".

El enfrentamiento

Sobre la escena del ataque, Feinmann comentó que se trató de "un ataque planificado, orquestado, con premeditación, con alevosía" y advirtió que Peratta "trajo un culato de él, que me esperaba a la izquierda de la salida de la radio". "Terminó pegándome una patada en la cadera y pateando el auto, rompiéndome el auto", denunció.

Sobre el motivo que encontró Peretta para actuar así, Feinmann contó que "se ofende porque yo en algún momento dije que era un garca". "Si buscamos en el diccionario la palabra garca, se lo dije en ese sentido garca es ventajero, desleal, eso es lo que dije. ¿Pude haber dicho que es un chanta? Sí, exactamente, tal cual como lo dice el diccionario. Vago, haragán, tramposo, poco serio", reflexionó sobre las acepciones de esa palabra.