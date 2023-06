Rodríguez Larreta–Morales: la fórmula que buscará la presidencia desde la oposición

“Si no le cambiamos la vida a la gente, no somos el cambio. Estamos viviendo tiempos duros, angustia, inflación, inseguridad. Por eso, para mi es una gran alegría, honor y orgullo contarles que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos”, dijo el jefe de Gobierno Porteño en el acto, oficializando la fórmula.