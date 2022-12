Rodríguez Larreta no descartó el juicio político contra Alberto Fernández y anunció su contraofensiva

El jefe de Gobierno porteño anunció que "Vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y vamos denunciar a los organismos y cada uno de los funcionarios que son responsables de cumplir este fallo". Y sobre el eventual juicio político agregó que "además, nuestro bloque en el Congreso está analizando otras medidas judiciales y administrativas".

Rodríguez Larreta calificó como "gravísimo" el hecho de que Fernández anunciara que no acatará el fallo de transferir más plata a CABA. "Es el fallo que por unanimidad ordena que la Nación restituya el 2,95% a la Ciudad. Además, el presidente presentó una recusación para los miembros de la Corte Suprema", recordó el funcionario de Juntos por el Cambio y precandidato a presidente de la Nación.

"Basta de violar la Constitución, no vamos a permitir que nos dejen al borde del abismo, la Argentina es una República con división de poderes", dijo Rodríguez Larreta.

En referencia directa a Uñac y sus pares, Rodríguez Larreta expresó que "Me sorprende que algunos gobernadores acompañen y en esto apoyan al Gobierno nacional para quitarle fondos a cualquier distrito autónomo. No perjudica en nada a las provincias. El fallo lo dice expresamente. Cuando nos sacaron la coparticipación a ustedes gobernadores no les dio un peso porque se los dio a la Provincia de Buenos Aires que es del mismo color político de ustedes. Esto no los perjudica, es más, se genera el antecedente para que nunca más se saquen fondos a ninguna provincia".

Además, dijo que "soy un defensor de la antigrieta pero esto es otra dimensión, acá está en juego la noción de Nación, si vamos a seguir siendo una República. Es un ataque contra los ciudadanos de CABA y también contra los miles que vienen a diario a la Ciudad".