Rodríguez Larreta ninguneó a Bullrich, que lo llamó "tibio"

Tras esa muerte, la ciudad de Buenos Aires no hizo referencia a la responsabilidad propia y volvió con el discurso de las pistolas Taser.

Patricia Bullrich, que siempre busca mostrarse a la derecha de rodríguez Larreta en temas como seguridad´, trabajo, represión de la protesta social, no le dio tiempo asumir una postura dura y le soltó, relacionando otras cuestiones: “NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos.”.

Tras el posteo, y entrevistado en el canal macrista La Nación Más, Larreta se defendió: “Primero, creo que la firmeza que vale no es la de ver quién grita más fuerte en una tribuna, si no la de resolver los problemas de la gente. Lo que vale es cuando yo me planto para que no cierren las escuelas, o peleo contra las mafias y la inseguridad en la Capital. Esa es la firmeza que vale”, señaló.

Luego vino cierto destrato. Tirándole la chapa de intendente por la cabeza, apuntó: “El resto es gritar desde la tribuna y no le cambia la vida a nadie. Los que juegan son los que están en la cancha. Y yo hoy estoy en la cancha”.

Siempre con mucha serenidad, continuó: “Entonces, no entro en esas discusiones. Yo gobierno con el kirchnerismo en el Gobierno nacional enfrente, que me sacó la plata, me cerró las escuelas (...) y gobierno, y la Ciudad es un orgullo”.