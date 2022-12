Roberto Basualdo, sobre la candidatura en Rawson que propone JxC: "Me tienen que entender"

Los rumores van y vienen, pero se mantienen sobre Rawson y la eventual candidatura del senador Roberto Basualdo a intendente. No es una novedad. Este diario lo reflejó en su columna de domingo, La Rosca. Los principales socios de Juntos por el Cambio entienden que es el mejor posicionado. Pero hay un obstáculo: el mismo Roberto Basualdo no quiere.

Rechazo El "campo" también atacó a Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte Suprema

Hasta ahora hay dos aspirantes claros de PyT, además del funcionario santaluceño. Buscan ser de la partida: el comerciante Adrián Martínez , de la Fundación Mejorar, y la ex candidata a diputada departamental, Fabiana Carrizo.

El primero viene del ámbito estrictamente privado, del rubro de la panadería. Está apoyado por uno de los operadores históricos de Producción y Trabajo en el departamento, Modesto Fernández. Fue el interlocutor ante Orrego, que dio el OK para una postulación. En cuanto a la mujer, ya reconoció su intención de "ser intendenta". Junto a su esposo, Antonio "Tony" Ruiz -otro conocido operador-, armó la agrupación Rawson Suma. Es duramente crítica de la gestión del jefe comunal, Rubén García.

El plan B de Juntos por el Cambio es Roberto Basualdo. Sin embargo, este viernes, el parlamentario resaltó que no será candidato a nada, "ni en 2023 ni en 2027". Es una decisión tomada. Incluso si la estrategia lo requiere, no lo hará. "Me tienen que entender" los socios de la oposición, resaltó. "Si yo fuera candidato es que fallé en la formación del equipo", sentenció.