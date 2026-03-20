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Ritondo aseguró que "el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo"

El diputado nacional Cristian Ritondo declaró en línea con el ex presidente Mauricio Macri, tras un acto de relanzamiento del PRO.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado Cristian Ritondo aseguró que “el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo”, a la vez que dijo que en la provincia de Buenos Aires deben ir “junto a la Libertad Avanza” para poder “ganarle al peronismo”.

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“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo que destruye todo. El populismo es un problema realmente para la Argentina”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia, a la vez que dijo que el partido amarillo “está dispuesto a acompañar” a la fuerza libertaria.

Al ser consultado acerca del próximo candidato del PRO para la Presidencia, manifestó: “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.

“No hay alternativa que no ir juntos en Provincia de Buenos Aires”, aseveró, tras lo cual expresó: “Estoy comprometido a acompañar a Diego Santilli que tiene capacidad de gestión”.

Además, Ritondo dijo: “En la Provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo lo hice con Karina (Milei) y todo el equipo. Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”.

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