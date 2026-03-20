El diputado Cristian Ritondo aseguró que “el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo”, a la vez que dijo que en la provincia de Buenos Aires deben ir “junto a la Libertad Avanza” para poder “ganarle al peronismo”.

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“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo que destruye todo. El populismo es un problema realmente para la Argentina”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia, a la vez que dijo que el partido amarillo “está dispuesto a acompañar” a la fuerza libertaria.

Al ser consultado acerca del próximo candidato del PRO para la Presidencia, manifestó: “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.

“No hay alternativa que no ir juntos en Provincia de Buenos Aires”, aseveró, tras lo cual expresó: “Estoy comprometido a acompañar a Diego Santilli que tiene capacidad de gestión”.

Además, Ritondo dijo: “En la Provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo lo hice con Karina (Milei) y todo el equipo. Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”.