Ricardo Darín le respondió a Luis Brandoni, que lo trató de "canalla" por protagonizar "Argentina, 1985"

Luis Brandoni opinó sobre la película "Argentina, 1985" y lanzó una fuerte crítica hacia los guionistas, pero también hacia un colega con el que trabajó en muchas oportunidades: Ricardo Darín . "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada ? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo'", criticó Brandoni, poniendo el ojo en la ausencia de la figura de Raúl Alfonsín en el film de Santiago Mitre que muestra cómo fue el juicio contra los genocidas de la última dictadura militar, con Darín como el fiscal Julio Strassera.

Darín escuchó estas críticas y no se quedó callado. El actor le dijo a Clarín que no podía creer las palabras de Brandoni: "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza".