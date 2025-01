Marra, por su parte, destacó la importancia de las ideas sobre los nombres propios y reafirmó su apoyo al proyecto de Milei, aunque sus relaciones con figuras clave como Karina Milei, hermana del presidente, parecen haber atravesado dificultades.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Ramiro Marra publicó un mensaje tras ser echado de La Libertad Avanza: "Seguiré defendiendo a nuestro presidente Javier Milei" El miércoles por la noche, La Libertad Avanza (LLA) anunció la desvinculación irreversible de Ramiro Marra, tras no seguir los lineamientos del partido y votar a favor de un aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. En respuesta, Marra publicó un video en sus redes sociales, donde expresó su sorpresa por la decisión, ya que no recibió notificación previa, y reafirmó su apoyo al presidente Javier Milei y las políticas de su gobierno. Además, destacó su compromiso con el modelo económico, la seguridad y la desregulación, y prometió seguir trabajando con las mismas convicciones y principios, sin importar las disputas políticas internas. Más info en @tiempodesanjuan #ramiromarra #video #mensaje #lalibertadavanza"