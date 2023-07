Qué temas el orreguismo considera que deben consultarle antes de asumir

"Una cosa es la transición y otra es tomar decisiones", dijo este jueves Fabián Martín sobre qué cuestiones prevén que les consulten antes del recambio de mando entre Sergio Uñac y Marcelo Orrego que será en diciembre. El rivadaviense puso blanco sobre negro en el escenario que se generó luego de que el gobernador hablara el domingo de poner a disposición del orreguismo lo que consideren necesario, y devino en una invitación formal a participar en la paritaria para revisar el aumento salarial de los estatales sanjuaninos, del próximo viernes, que el intendente ratificó que no aceptan. También, Martín desligó de responsabilidad a su espacio de decisiones que atañen al deporte local conocidas en las últimas horas, una del Gobierno de suspender dos megaeventos, y la de la Agrupación Virgen de Fátima de hacer desaparecer su equipo de ciclismo.

"Son situaciones distintas, una cosa es que el Gobierno consulte y otra que nos pida participar en la resolución de ciertos temas. Podemos tener opinión. Esta paritaria está dentro del presupuesto 2023 y lo tiene que ejecutar el gobierno actual. Esto no afecta el presupuesto próximo. La Fiesta del Sol que será en 2024 y otras cuestiones a partir de ese año sí nos competen. El presupuesto es otra cosa porque se va a ejecutar desde enero. Lo tendrán que resolver entre Orrego y Uñac, nosotros agradecemos como el llamado de Uñac a Marcelo y de Gattoni hacia mí", dijo Martín en declaraciones a Radio Sarmiento este jueves.

Con la concepción de las paritarias se da un contrapunto. Para el vicegobernador electo esta negociación, como dijo, "no afecta el presupuesto próximo". Para el uñaquismo sí. Lo dice claro en la nota que envió el gobierno de San Juan como invitación a Orrego, firmada por Sergio Uñac: "Las decisiones que se tomen en esta mesa impactarán tanto en el presupuesto en curso como en el del año próximo, por lo que considero oportuno y conveniente la participación de quienes tendrán la responsabilidad de gestionar a partir del próximo 10 de diciembre del corriente año".

Tanto Orrego como Martín ya rechazaron entrar en la paritaria, porque consideran que transición no es "cogobierno". Pero sí quieren que les consulten en presupuesto y eventos a desarrollar en 2024.

Para Martín, "la paritaria es un tema del gobierno actual". A la vez, anticipó que en "entendemos que los primeros días del año entrante habrá otra paritaria, en función de la inflación que hay. Es un hecho que a fin de año principios del próximo habrá otra paritaria y ahí vamos a ser gobierno nosotros".

En cuanto al presupuesto provincial para 2024, Martín había lanzado en el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan) que espera que los convoquen tanto para la elaboración como para el tratamiento en Diputados. Tuvo rápida respuesta del gobernador Uñac, quien dijo, en diálogo con Tiempo de San Juan, que es posible si ellos así lo piden. Resta ver los detalles sobre cómo se implementaría, una opción es prorrogar el presupuesto 2023 hasta después de diciembre, de manera que se trabaje como crea conveniente en la confección de partidas para gastos e inversiones el gobierno entrante con su equipo.

"No somos responsables"

Por otro lado, el vicegobernador electo fue enfático sobre lo que se viene conociendo desde el domingo, respecto a temas deportivos. Por ejemplo, el Gobierno Provincial decidió suspender el apoyo para la realización de dos importantes eventos deportivos en San Juan: el Mundial U19 de Vóley previsto para agosto y el Superbike que será en octubre. Por otro lado, tras el resultado de las elecciones del pasado domingo, figura dejar de lado la posibilidad de la realización en la provincia del partido de fútbol por Eliminatorias Sudamericanas entre la Selección Argentina y Uruguay.

"Esas son decisiones del gobierno actual, el tema de las galas, o si se desarma un equipo de ciclismo, a nosotros nadie nos consultó. A mí me llamó ayer Carlos Gómez y le dije la idea es seguir todo igual y me entero después que desarma el equipo. Son decisiones de Virgen de Fátima, unilaterales que han tomado ellos y corresponde así. Nosotros no somos responsables de esta situación", subrayó Martín este jueves.

Sobre qué quieren hacer con la Vuelta a San Juan, decisión que el secretario de Deportes uñaquista, Jorge Chica, supeditó al parecer de la gestión entrante, Martín respondió que "tenemos que tomar conocimiento de estos detalles y ver la situación de la provincia. Aquí es razonable ver, lo deberemos resolver".

Gabinete, sin apuro

Ya hay algunos nombres que suenan para el próximo equipo de ministros de Orrego, pero el rivadaviense expresó que "no hay una decisión tomada, hay que analizarlo porque habrá que desembolsar los fondos y el evento es en 2024, eso lo deberá resolver Marcelo (Orrego), se analizará y lo iremos viendo".

Profundizó sobre el tema: "No hay nada, tenemos un equipo muy competitivo con más de 400 profesionales. Todo lo que se habla son versiones que no sé de dónde salieron. Pasaron muy pocos días y la verdad que hemos estado con otras cosas. Ya habrá tiempo para que Marcelo arme el gabinete, no hay decisión tomada".

Además, en su próximo rol al frente de la Cámara de Diputados, donde se debe elegir dos secretarías, la administrativa y la legislativa, el intendente de Rivadavia dijo que "yo tampoco tengo decidido qué equipo de acompañará en la Cámara. Tenemos un equipo con experiencia y vamos a ir resolviendo cómo armarlo".