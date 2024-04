Qué pasó con el esperado reinicio de obras de la Ruta 40 Sur y del Túnel de Zonda

Negociaciones Nación le dio el OK a Orrego para la Ruta 40 y el Túnel de Zonda, pero no para El Tambolar

Hay fuerte expectativa con esta obra no solo como proyecto vial que mejorará notablemente la conexión con San Juan sino que también generará nuevos empleos en el sector de la construcción que viene con una fuerte desaceleración.

Respecto del famoso Túnel de Zonda, Villavicencio destacó que "es una situación similar. La obra en si no es tan relevante porque desde el punto de vista vial tenemos otras alternativas, pero en realidad la importancia radica en que la planificación y el proyecto del Acueducto Tulum para por ese túnel. Entonces es un condicionante, si el túnel no lo resolvemos el acueducto tampoco. Esa obra también hemos tenido una buena respuesta por parte de autoridades nacionales. Tenemos una buena expectativa por lo que hemos charlado", aseguró.

El Tambolar, no

No obstante, el funcionario ratificó que por el momento la obra del dique El Tambolar seguirá en stand by. "Es una obra más compleja, los sanjuaninos conocemos lo que es. Sabemos que son trabajos difíciles por el nivel de obra y la parte de financiamiento porque viene de organismos nacionales pero pasa por fideicomisos manejados por Nación que sólo ellos pueden destrabar. Cuesta llevar esta obra adelante en el contexto actual donde la obra pública está siendo muy evaluada. La verdad que hoy en día esta muy difícil, pero no está parada del todo", sentenció.