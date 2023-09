Qué les responde la Corte de Justicia de San Juan a los empleados que quieren paritarias

Los empleados judiciales no pueden negociar sus propios sueldos ni condiciones generales de trabajo por eso en San Juan, los trabajadores nucleados en la Unión Judicial iniciaron un plan de lucha a nivel nacional a través de la Federación Judicial Argentina, reclamando por paritarias. El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur les respondió que "la Corte no lo tiene como tema a tratar" y que "el problema salarial no es un problema neurálgico del empleado judicial de San Juan". También destacó Olivares que existe una mesa de diálogo para tratar temas laborales en la que San Juan fue pionera y que cualquier asunto se puede debatir en ese espacio.

Si bien el líder de la Unión Judicial de San Juan, Sebastián López, aseguró esta semana que vienen planteando el pedido y que no hay acuerdo de la Corte, Olivares aseguró que "nosotros en la corte no hemos tratado nunca este tema, no ha sido motivo, porque tampoco ha habido un planteo y porque no existe un instrumento a nivel nacional que se haya podido consolidar en torno al convenio colectivo de trabajo a nivel federal". No obstante, el cortista afirmó que "es un reclamo a nivel nacional que me parece muy bien que lo tengan como sindicato y como un objetivo a lograr a nivel nacional. Una vez que imaginemos que lo puedan hacer a nivel nacional, lo podremos llevar a proximidad a nivel provincial".

Según Olivares, hay una diferencia muy marcada entre la política institucional federal y la de la Corte de Justicia de San Juan. Esta última "se ha renovado desde su inicio, ha tenido una marcada distinción con muchas cortes de distintas provincias", apuntó el ministro. En el marco de esa renovación, existe la mesa de diálogo. "De ella ha resultado realmente algo muy bueno, no solo para los trabajadores del Poder Judicial de San Juan, sino para la conducción. Para marcar una diferencia que ahora vemos que están tomando ejemplo en otras provincias".

Destacó que "nos sentamos a escucharlos es algo muy importante, ellos ahí han podido expresarse libremente en un ambiente realmente muy amable, muy maduro, muy serio. Hemos podido escuchar para poder lograr acuerdos sobre distintas cuestiones". Destacó que "nos sentamos a escucharlos es algo muy importante, ellos ahí han podido expresarse libremente en un ambiente realmente muy amable, muy maduro, muy serio. Hemos podido escuchar para poder lograr acuerdos sobre distintas cuestiones".

A la vez, Olivares sostuvo que "en materia salarial, la provincia de San Juan es una de las provincias en donde el problema salarial no es gravitante, porque los judiciales de San Juan están muy bien pagos. Por supuesto que tal vez no sea lo ideal pero hay que entender a la realidad que se está viviendo ellos están trabajando en una provincia que tiene sus cuentas equilibradas, que ha tenido una administración en los últimos veinte años bastante buena. Entonces las realidades que tienen otras provincias son muy distintas".

A mí me parece bien que ellos en un acto de solidaridad adhieran a la plan de lucha nacional que tiene objetivos a nivel nacional, pero la realidad de San Juan es muy distinta, es beneficiosa y los reclamos que tengan en distintos aspectos, la Corte los ha escuchado personalmente, todos estos años hemos tenido la mesa de diálogo en donde toda la comisión directiva se reúne con los ministros de la Corte y les puede expresar, en un pie de igualdad, las inquietudes que el gremio tiene respecto de los intereses de todos los trabajadores del Poder Judicial".

De acuerdo a la mirada del cortista, ya existe este espacio de negociación a través de la mesa de diálogo propiciada por el presidente de la Corte, Guillermo de Sanctis. "Yo creo que es importante, no importa como usted le llame, es importante que quien conduce el Poder Judicial escuche, que tenga un ámbito de diálogo igualitario y eso es algo que viene ocurriendo en los últimos años en el Poder Judicial de San Juan".

Agregó Olivares que "en la problemática de los empleados del Poder Judicial que están nucleados en el sindicato, el salario no es ese el punto neurálgico del reclamo, de manera que eso es lo que ha motivado que la Corte no lo tenga como tema a tratar".

Para Olivares Yapur "me parece bien que hayan decidido solidarizarse con una iniciativa judicial a nivel nacional pero la realidad que está viviendo en la provincia de San Juan y en el ámbito judicial es muy diferente y sin duda alguna que debe ser muy envidiada por otros sindicatos de otras provincias".

El ministro analizó el escenario que propone la Unión Judicial, que es que necesitan un espacio permanente de negociación colectiva. Al no haberlo ahora, los trabajadores judiciales terminan dependiendo de la política salarial del Ejecutivo. Olivares dijo sobre esto que "en la provincia de San Juan ha habido una administración, como le dije ordenada. Se han cumplido con todas las pautas de realización salarial que tiene el Poder Ejecutivo. Respetamos nosotros las metodologías que el otro Poder del Estado ha implementado y la Corte toma las decisiones y hemos estado reunidos hace pocos días y tenemos reuniones toda vez que es necesario para tratar los problemas que surgen. El problema salarial no es el problema neurálgico que esté acuciando el trabajador judicial. Nos hemos reunido y no ha habido reclamo salarial, hemos tratado otros temas, nos hemos reunido a agenda abierta con la presencia de todos los ministros de la Corte, de todo el sindicato y de todos los delegados".

Además, Olivares fue enfático en decir que "mientras haya ese ámbito de diálogo, cuando ocurra una hipótesis, de que haya un desequilibrio en los salarios, lo trataremos y lo dialogaremos con ellos. Pero como ese no es el eje que gravita en la relación y en las reuniones que hemos tenido, la Corte no lo ha tratado y no lo hemos tenido en agenda".

Por último, el cortista se refirió al paro que es una medida que no descartan desde la Unión Judicial si no hay respuesta sobre la paritaria. "Si es por el tema salarial no tendría justificativo", opinó. No obstante, agregó que si es por la paritaria, "yo respeto obviamente la posición". Y ahondó: "nosotros tenemos un diálogo muy fluido y las posiciones del sindicato hay que respetarlas. En su momento la Corte tomará la decisión, yo no puedo anticiparme porque la Corte se conduce por la decisión del cuerpo, yo soy solo uno de ellos. En lo personal soy muy respetuoso de las decisiones que ellos tomen".