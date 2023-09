Empleados judiciales de San Juan buscan la paritaria: abrazarán Tribunales y no descartan un paro

Los empleados judiciales de San Juan, nucleados en la Unión Judicial, iniciaron en San Juan un plan de lucha que se replica en varias provincias para conseguir que se creen paritarias, ámbito en el cual la patronal negocia con los sindicatos las condiciones laborales, en particular los salarios. Prevén entre otras medidas, realizar un abrazo simbólico en el edificio de tribunales y no descartan un paro.

El planteo es porque hoy el 80% de los trabajadores formales de la economía del país están en un marco de negociación colectiva, incluidos en algún convenio colectivo de trabajo, según valoró el gremialista.

"Es un derecho que nosotros pedimos como empleados judiciales para todas las justicias del país", dijo López.

Los trabajadores del Poder Judicial de San Juan no cuentan con convenio colectivo de trabajo que los respalde y se manejan con la Ley Orgánica de tribunales. "Nosotros sostenemos que las leyes orgánicas o las reglamentaciones internas como es en San Juan el acuerdo 24/98 que es el que rige las licencias, desde el año 1998, son disposiciones generadas por la Corte de Justicia provincial en forma unilateral, sin reconocer la negociación colectiva que establece la Constitución, para todos los trabajadores y trabajadoras de Argentina", destacó López.

Quienes tienen el resorte para activar esta negociación colectiva a nivel país son la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Trabajo de la Nación. El gremialista destacó que la OIT dice que se tienen que reunir todas las partes, la Corte Suprema, las cortes de cada provincia y los sindicatos de cada provincia. Esto para dar la discusión de instalar un convenio colectivo nacional y a partir de ello, las negociaciones en cada ámbito provincial.

El gremialista recordó que Argentina integra la OIT y que "resulta paradójico que no se aplique la negociación colectiva".

Lo que busca el gremio es nivelar las condiciones de trabajo en todo el país, por ejemplo en lo que es la escala salarial, ya que en las provincias los salarios iniciales son muy diferentes entre sí, según el sindicalista. Tampoco hay uniformidad en los escalafones y reglamentaciones con derechos, ítems que no se dan en todos los distritos, entre otros.

¿Qué respuesta consiguieron hasta ahora? "No ha habido una respuesta porque no hemos logrado sentarnos todavía a dar esa discusión, y no hay una respuesta lógica en ninguno de los poderes judiciales en base a argumentos legales".

Según López, las medidas irán aumentando gradualmente. Desde este miércoles que se lanzó el plan de lucha, en cada edificio donde hay delegados y delegadas se visibilizó el reclamo. El próximo paso es el 4 de octubre, cuando se hará un abrazo simbólico en todo el país. En San Juan se aplicará en el edificio 25 de Mayo, que concentra los tribunales locales, en "una medida pacífica". Dentro de la gradualidad está previsto un paro nacional, sin fecha definida, salvo que haya una respuesta del Ministerio de Trabajo nacional que convoque a las partes a negociar.

Qué respuesta hay en San Juan

López dijo que no es necesario tener la decisión nacional y que se podría avanzar en una paritaria sanjuanina si la Corte de Justicia local accede. "Buscamos la paritaria propia porque es un derecho que venimos reclamando hace mucho tiempo, está dentro de lo que pasa en el país, hay muy pocos poderes judiciales que pudieron conseguirla. Por ejemplo en Río Negro está la ley pero no se aplica, en Neuquén están próximos a conseguirlo, en CABA hay CCT y paritaria propia", enumeró.

En el caso sanjuanino, "nosotros hemos venido dando pasos hacia la negociación colectiva, lo que nos falta es que esa mesa de diálogo que se abrió tenga continuidad por obligación en las distintas presidencias (de la Corte), porque se creó en 2017 y se retomó recién este año".

El CCT nacional establecería bases y pisos de derechos para que las provincias arranquen. Esto empujaría a todos los poderes judiciales a plantear la negociación colectiva. Desde la Unión Judicial se suman a este reclamo sabiendo que se puede accionar en San Juan independientemente de lo que pase en todo el país.

"Esto se ha hablado con la Corte hace tiempo y no tenemos el consenso de los cinco ministros para que esto se dé. Vamos avanzando con la mesa de diálogo pero no es una cuestión de un día para el otro. Lo que tenemos son señales como la mesa de diálogo que con la Corte anterior no existía. Vemos pequeños consensos y entendemos que al ser una negativa en todo el país no es una situación solo de San Juan y es difícil de lograr", aseguró López.

Por otro lado, habló de la actualización de sueldos, en el orden de un 12,4 % que tendrán los judiciales, ya que se replica la actualización que les corresponde a los estatales del Ejecutivo. "Obviamente que dentro de nuestro sector la gente que está en la base de la pirámide está en una situación compleja como todos los de la provincia, están sufriendo la inflación como todos. Si bien San Juan está mejor en la escala comparada con otras provincias también reclamamos las cuestiones salariales", concluyó.