Qué les preocupa de la realidad económica a los ricos de San Juan

“Estamos mal, pero vamos bien”. La frase del expresidente Carlos Menem resume lo que pasa por la cabeza de los empresarios sanjuaninos que manejan las cuentas bancarias más abultadas de la provincia. Hay expectativas con el rumbo económico impuesto por el presidente Javier Milei. Si bien hubo quienes hicieron mucho dinero durante los gobiernos peronistas que pasaron, ideológicamente coinciden que la solución era liberal porque la situación “ya no daba para más”. Tiempo de San Juan consultó más de 10 fuentes, entre los cuales se destacan asesores financieros y los propios protagonistas, quienes hablaron en off sobre las preocupaciones que tiene hoy el círculo rojo de San Juan.

Que el círculo rojo local haya apoyado a Milei durante la campaña no es ninguna sorpresa. Son pocos los empresarios que dicen públicamente sus preferencias políticas porque incide en sus negocios, sobre todo en una economía como la sanjuanina, en la que el Estado es un actor protagónico. Pero en los grupos de WhatsApp que los contienen, había un acuerdo general. “Había que cambiar el rumbo”, indicó una fuente.

Cuando pasaron poco más de siete meses de gestión Milei, puertas afuera celebran los buenos números de la macroeconomía. “Puede que el presidente no tenga los modales, pero es muy inteligente y se animó a hacer lo que había que hacer”, opinó uno de los empresarios consultados.

Pero no todo es celebración. Hasta ahora los únicos que han advertido con dureza sobre la recesión que atraviesa el país son los dueños de firmas constructoras, muchas de las cuales están golpeadas por el párate de la obra pública. Con un poco menos de pataleo, los industriales hicieron advertencias. El resto no se ha expresado públicamente, aunque la situación económica sea el tema que predomina en las mesas de cafés y en los intercambios vía celular.

Asesores financieros de los dueños de grandes fortunas sanjuaninas funcionan no solo como consejeros sino también como psicólogos. En las cuatro paredes de los estudios contables, los propietarios se desahogan.

Una de las fuentes afirmó que el apoyo al rumbo económico mileista es una realidad efectiva –casi irónico el binomio de palabras elegido por el profesional- pero que nadie arriesga su patrimonio en este contexto. “Realidad mata pasión”, dijo. Es que, si bien la gente de negocios confía en que el país va a salir adelante, son muy pocos los que en este momento invierten o se expanden. Es más, en general hay una retracción de la actividad y hasta líneas productivas fuera de servicio. “Nadie está contratando personal ni invirtiendo en tecnología, en general lo que se busca es mantenerse y salir lo menos golpeado posible de las turbulencias de la recesión”, añadió el consultor.

Lo que más preocupa a los empresarios millonarios de San Juan en términos económicos es que la minería se active en la provincia, que proyectos como Los Azules, Josemaría o Filo del Sol, se concreten y de la única manera que esto ocurrirá será si se levanta el cepo. “Nunca San Juan estuvo mejor que cuando se empalmó Veladero con Pascua-Lama”, apuntó otra fuente. Para que lleguen los dólares, deben existir garantías para que los inversores se lleven los dólares. En estricto off, indicaron que hubo acuerdos empresariales específicos antes de que llegara Barrick a la provincia. “Hubo un RIGI para Barrick, estabilidad impositiva por 30 años”, añadieron.

Las tasas negativas significaron un dolor de cabeza también. Los métodos de resguardo del dinero cambiaron y ahora los bonos y otras alternativas del mercado son los que pican en punta. Pero los que tenían muchos recursos en los bancos con plazos fijos, perdieron plata. La tasa de interés bajó, pero la inflación aún no ha sido exterminada.

Los pocos industriales que forman parte del selecto grupo de ricos en la provincia suman otra preocupación. “Siento que es importante la baja de la inflación sirvió para salir de la terapia, pero hace falta un plan económico productivo”, aseguró uno de los que integran este grupo. La promesa de una reactivación requiere necesariamente de un plan estratégico de crecimiento y para el sector, faltan certezas sobre el día después a la estabilización.

A todas las preocupaciones se le suma la falta de diálogo. Muchos todavía no saben qué puertas golpear a nivel nacional. Las constructoras sobre todo, que acumulan algunas deudas que no han sido pagadas por la actual administración nacional. “Estamos en la dulce espera”, dijeron. Los canales de comunicación no son fluidos como lo eran antes y esta nueva realidad los ha dejado paralizados. Por el momento, indicaron también.

Pero las dudas no solo son económicas. Aunque impere el “elijo creer”, hay empresarios del círculo rojo que temen. No saben si Milei siga teniendo la fuerza política para materializar lo que propone. Una buena señal fue lo que pasó con la Ley Bases y el RIGI. “Se preguntan si lo va a poder hacer”, dijo un consultor.

No hablar es una decisión empresarial generalizada. Es que también hay otro temor y es al escrache público del mileísmo, que hoy con el apoyo social en alza, significa un tiroteo masivo en redes sociales. No todos tienen el cuero duro para tolerarlo. A eso se le suma, que si hay una reactivación se cierran puertas para hacer negocios.

A pesar de las preocupaciones, el factor tiempo es el que más pesa hoy. También la identificación ideológica. El creer en que el rumbo del país va a mejorar no se puede medir. Para cada cual el tiempo de espera será distinto y dependerá de la espalda financiera que tengan.