¿Qué dijo Alberto sobre la decisión de los jugadores de no ir a Casa Rosada?

El presidente Alberto Fernández admitió que el plantel dirigido por Lionel Scaloni no quiso asistir a Casa Rosada para la histórica foto en el balcón, y atribuyó la negativa a la fatiga que sentían luego de la celebración. " Ellos quisieron otra cosa y es muy respetable. No era una celebración del Presidente de la República, era de los jugadores. Celebré y disfruté mucho de ver a la gente disfrutar", afirmó.

"Fue una alegría para la gente. No me importa no recibirlos si estaban cansados y querían hacer otra cosa. Yo los respeto, y les agradezco el esfuerzo de estar bajo el sol, saludando a la gente. Era lo que yo quería", completó al tiempo que admitió que, al "ser futbolero", fue consciente del nivel de agotamiento que padecían.