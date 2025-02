Qué dice el arco político sanjuanino sobre el Mileigate con el token $LIBRA

Sin embargo, el auge duró poco. En cuestión de horas, la criptomoneda sufrió un colapso estrepitoso luego de que un reducido grupo de billeteras digitales retirara cerca de 90 millones de dólares, lo que representaba más del 80% del dinero en circulación. La drástica caída encendió las alarmas y generó fuertes cuestionamientos sobre la naturaleza del proyecto. Pasada la medianoche, en medio de la creciente controversia, Milei eliminó su publicación y publicó un nuevo mensaje en X para intentar despegarse del escándalo.

En San Juan, primó la cautela durante las primeras horas del escándalo financiero. Las definiciones políticas recién llegaron este lunes. Este diario consultó a los dirigentes sanjuaninos. Hubo respuestas variadas. Naturalmente, el representante de Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, repaldó al Presidente. "Hay que distinguir el apoyo del proyecto a promocionar la compro de la moneda. El Presidente hizo lo primero. La legalidad del proyecto es algo que tiene que determinar la Justicia. El Gobierno acudió a la Oficina Anticorrupción y va a crear una unidad específica para la investigación del caso", aseguró el jefe de La Libertad Avanza local.

En tanto, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, apuntó contra el entorno presidencial. "Me parece a mí, viéndolo desde lo jurídico, que las denuncias son por estafa y para eso se necesita que haya dolo, es decir, que exista la intención de engañar a alguien. No sé si eso aplica en el caso que nos ocupa. Sin duda es un hecho que ha trascendido y perjudicado a muchas personas. Entiendo que el Presidente ha construido su caudal político a través de las redes. Es su estilo. Pero creo que es un gobierno muy unipersonal. Sus colaboradores poco le dicen. Los asesores y colaboradores están para advertirle de un posible error porque nadie es perfecto. En esto todos tenemos errores, necesitamos un equipo que nos apoye", aseguró.

El jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, afirmó: "Creo en la buena fe del Presidente. Buscó darle una mano a un proyecto que opciones de inversión en la Argentina. Las cuestiones legales las resolverá la Justicia como debe ser".

Mientras que el peronismo criticó con dureza el accionar de Milei. El exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, expresó: "Milei vino a eso, a juntar plata fácil para los vivos de siempre. Si tuviese esa habilidad para distribuir en la economía y en los sectores productivos, al realidad sería otra. Milei no se pone rojo cuando roba para los de arriba". Asimismo, el intendente de departamento, Carlos Munisaga, manifestó: "Es un escándalo y la participación del Presidente es muy grave. Se tienen que investigar estas prácticas de las estafas piramidales y de las criptomonedas, porque están generando un perjuicio en todo el mundo y violando la confianza de la gente".

Por su parte, el representante del Frente Renovador, Franco Aranda, calificó el accionar del Presidente como un hecho "sin precedentes". "Él debe recordar que es el presidente, su opinión perjudicó mas de 40.000 argentinos y benefició a 10 de sus amigos. La Justicia debe actuar rápidamente, si Milei participó, entonces es un estafador, si desconocía lo que publicó es un ignorante irresponsable, de cualquier manera su actuación no corresponde con la de un Presidente". Asimismo, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, dijo que "el Gobierno debe aclarar muy bien lo sucedido, ya que hay muchas dudas sobre lo ocurrido y esto puede afectar la confianza de la gente. Es fundamental que ponga todos los recursos a disposición para que se lleve a cabo una investigación transparente y no queden interrogantes, evitando así un impacto negativo en la credibilidad".

Para el referente del GEN, Marcelo Arancibia, analizó el hecho desde distintas aristas. "Desde el punto de vista de la confianza pública, ha terminado con el relato anti casta, si entendemos a la casta como la que se aprovecha de una situación de poder para benefiarse personalmente o beneficiar a terceros. En el plano internacional, rifó un prestigio que venía construyendo en el mundo de la ultraderecha un personaje similar al de un rockstar. En el extranjero se lo debe ver como un estafador o como un torpe. En el plano penal y político, tiene que ponerse a disposición de la Justicia para que lo investigue a nivel nacional e internacional. No comparto que se le inicie inmediatamente un juicio político, pero sí que se abra una comisión investigadora en el Congreso", expresó el dirigente de Encuentro Federal.

La palabra de Javier Milei

Javier Milei rompió el silencio sobre el escándalo de la criptomoneda Libra. “Obré de buena fe y me comí un cachetazo”, apuntó en diálogo con Jonatan Viale en ¿La Ves? por TN.

“¿Perdió plata el Estado? No. ¿Perdieron plata los argentinos? Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, explicó, y sostuvo: ”Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo”.

Sobre el motivo por el cual publicó el tuit el viernes por la noche, argumentó: “Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo”.

En cuanto a las críticas de la oposición, insistió: “Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación”. Y consideró: “En medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo un 7% y la inflación va a estar en un 1%”.

Milei desestimó la posibilidad de que alguien del Gobierno esté involucrado en el escándalo de la criptomoneda: “No creo que haya nadie involucrado. No desconfío de nadie del equipo”. Sin embargo, remarcó que “si la Justicia determina que sí, va a rodar la guillotina”.

El presidente explicó que conoció a Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda Libre, en octubre de 2024 en la Casa Rosada: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de Libra, yo le di difusión”.

“El tuit está planteado en ese formato, difundiendo esto, para los argentinos que no tienen financiamiento, para que se financie esto para proyectos de emprendedores”, siguió.

Al mismo tiempo, explicó por qué borró el tuit minutos después: “Empezaron a decir que me hackearon la cuenta. Fijé el tuit para reiterar que el que había tuiteado fui yo. Pero ahí se empiezan a generar comentarios negativos. Ante la duda, lo saqué. Pero yo nunca borro tuits, entonces, ante la duda lo oculté”.

“Es falso que sean 44 mil personas las perjudicadas: como mucho son 5 mil. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de instrumento. Los que entraron ahí sabían bien el riesgo: son operadores de volatilidad. Es un problema entre privados y lo hicieron voluntariamente”, sostuvo.

En un tono similar, se defendió: “Yo no promocioné, lo difundí. Lo hice porque soy un tecnoptimista fanático. Toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos. No cometí ningún error exenta, porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir 'tengo algo para aprender'. Tengo que aprender que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí”.