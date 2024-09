Presupuesto 2025: Javier Milei planea una presentación inédita

En efecto, lo que se estila para estos casos es que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y en el transcurso de los días sucesivos, vaya el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto para exponer sobre el mismo. En general, respondiendo preguntas.

Lo que trascendió esta semana y cobró fuerza este martes a partir de fuentes de la Casa Rosada, es que en esta ocasión sería el propio presidente de la Nación el encargado de presentar el Presupuesto del año que viene el 16 de septiembre, ya no en la Comisión de Presupuesto que preside su amigo José Luis Espert, sino directamente en el propio recinto de sesiones, en una suerte de asamblea legislativa.

Sería un revivir del 1° de marzo, cuando Milei hizo la apertura de sesiones ordinarias, pero en este caso circunscripto a lo que es será el primer presupuesto elaborado por su gestión.

De confirmarse esta versión, sería una nueva muestra de diferenciación con absolutamente todas las anteriores gestiones. La tercera, partiendo de cuando el 10 de diciembre asumió y dio su discurso en el exterior del Palacio Legislativo y no en el recinto de Diputados; la segunda, el 1° de marzo, encabezando la Asamblea Legislativa a las 9 de la noche. Y ahora, presentando él mismo el Presupuesto, y en el recinto de la Cámara baja.

Puede hacerlo, obviamente. Lo que dice la Ley 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es que “el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos”, según reza el artículo 26 de la misma.

Lo que tiene que ingresar al Parlamento es el proyecto, nada dice la ley respecto de los funcionarios que luego deban pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es de uso y costumbre que el ministro de Economía se presente en la semana siguiente, para iniciar el debate en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Luego, según permitan los tiempos, los funcionarios repiten el proceso en la Cámara alta, aunque en general el ministro de Economía ya no va en esa instancia.

Recordemos que el año pasado el Gobierno de Alberto Fernández mandó el proyecto en tiempo y forma, pero después no se debatió nunca en la comisión respectiva. Fue por un pedido puntual que en su rol de candidato presidencial Javier Milei le hizo al entonces ministro de Economía y también candidato presidencial, Sergio Massa, para postergar el debate para después de las elecciones. Le vino de perillas al ministro/candidato, que se evitó tener que ir al Congreso en esos días, y a quien después sería presidente de la Nación, pues de esa manera gobernó sin presupuesto. Una condición que suele favorecer a los gobiernos, a pesar de que cuando les toca no dejan de quejarse por ello. Pero al no aprobarse un presupuesto, se prorroga el del año anterior, con todas las prerrogativas que le permite esa situación, en materia de manejo discrecional de fondos.

Que Milei presente el presupuesto en el recinto le permitiría no tener que responder preguntas a los legisladores, y también excluiría a Luis Caputo de presentarlo él ante la Comisión de Presupuesto. Obviamente se lo reclamaría la oposición a viva voz, pero en el marco del debate de la Ley de Bases el ministro de Economía ya dejó claro que no tiene mayores deseos de concurrir al Congreso. Su experiencia en la materia, de su anterior paso por la gestión, no fue de lo mejor. Recordar cuando en 2018 tuvo un entredicho con la entonces diputada Gabriela Cerruti, durante su presentación como ministro de Finanzas en la Bicameral de Deuda.

Por lo que ya anticipó el viernes pasado Milei a los diputados a los que recibió en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el Presupuesto 2025 tendrá como premisa indeclinable del déficit cero. Y sobre esa condición girarán todos los ajustes que determine el texto. Si bien es el tema más importante que se tratará en el Congreso en este segundo semestre, según se ha dicho, no hay mayor preocupación en el Gobierno respecto de la suerte del mismo. “Si no lo aprueban, servirá para mostrar a una oposición que solo quiere obstruir”, expresó a este medio una fuente libertaria. Es que, como decíamos, si el Gobierno no tiene presupuesto le servirá para despotricar contra la oposición, victimizarse… y gobernar con las facilidades que tuvo este año al no existir un texto al cual circunscribirse. Se verá.