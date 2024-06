Premio a Javier Milei: el Instituto Liberal de Praga desconoció el reconocimiento

Confianza Javier Milei: "Probablemente me den el Nobel de Economía"

Según afirmó Panek, Schwarz fue fundador del instituto pero "hace años que no está vinculado" . En declaraciones a la agencia española EFE, sostuvo que "es prematuro conceder este premio a Milei" y afirmó que "estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas" .

Y agregó: "Ese señor es un mentiroso". Y, sobre Milei, se mostró "en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas". "Es prematuro conceder este premio a Milei", sentenció.

En paralelo, el Instituto Liberal de Praga publicó un comunicado en su sitio web antes del agasajo en que remarca: “Este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización por personas que no han participado en las actividades del Instituto Liberal durante varios años, no tienen ningún cargo en el Instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre”.

Las redes sociales del instituto también se mostraron indignadas con la situación y respondieron a cada medio local que difundió la noticia.

En el acto con presunta usurpación de nombre, Milei fantaseó con la posibilidad de recibir el Nobel de Economía junto a su asesor Damián Reidel porque está, alardeó, “reescribiendo gran parte de la teoría económica”. Durante su estancia en Praga, el libertario se reunió este lunes con el primer ministro, el conservador Petr Fiala, y con el jefe de Estado, el general retirado Petr Pavel.