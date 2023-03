Precandidato a gobernador se bajó y le entregó la candidatura al Pro en nombre del "cambio"

Justicia Consejo de la Magistratura: admitieron el amparo de Luis Juez para que no asuma un oficialista

El anuncio era el siguiente: encuesta de 1.200 casos; el que gana gobernador, el que pierde candidato a intendente de Córdoba.

cf66a971-4d2e-4658-92b4-7fe1d2bb31a4_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg

Es que en esa provincia no hay PASO, por lo que había que definir candidaturas previamente a través de una interna de las que suelen dejar heridos.

De Loredo afirmó que se baja pese a que “la encuesta anticipaba un empate técnico”. El radical, que no adelantó si será candidato a vicebonernador, o se presentará a competir por la intendencia, o en otro cargo, o no integrará boleta alguna, apuntó que "tenemos que entender que el pedido de cambio en una mayoría de sociedad está por encima de las aspiraciones personales. Por eso he llegado hasta acá y creo conveniente renunciar a mi candidatura a gobernador. Y que sea Luis el que encabece la propuesta".

El adelanto de las elecciones cordobesas anunciado hoy por el gobernador Juan Schiaretti pudo haber disparado la decisión de De Loredo, menos conocido que Juez en la provincia, y con menos “medallas” que las que adornan el pecho del ocurrente legislador tras décadas de luchas políticas.

https://twitter.com/rodrigodeloredo/status/1637929333074395137 La alternativa está de pie, los sueños también. https://t.co/nr5vPkgY4o — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 20, 2023

Así lo reconoció De Loredo, en el extenso video de más de 6 minutos que publicó en redes sociales explicando su decisión: "Luis Juez es un luchador, un tipo que se le paró al sistema, que peleó contra la corrupción, es un perseverante de grandes batallas, y finalmente le llegó la hora, y será el próximo gobernador de Córdoba".