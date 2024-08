Por qué un ex candidato a gobernador de San Juan participa en la paritaria docente

image.png

Este lunes, el Gobierno retoma las conversaciones, y se prevé que vuelvan a juntarse los ministros Roberto Gutiérrez (Hacienda) y Silvia Fuentes (Educación) con los secretarios generales Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET). Arancibia dijo que no prevé estar y que solo fue la semana pasada "a los fines de elevar un informe a la comisión directiva ante la ausencia de los mismos".

Aseguró que nunca le cuestionaron asesorar a AMET y a la par haber sido parte del mismo frente electoral que el gobernador Marcelo Orrego, lo que algunos llaman "estar a los dos lados del mostrador". Arancibia dijo que "no, para nada. El gremio AMET es un gremio mayoritariamente de profesores técnicos de origen radical, como lo fue UDA con Roberto Rosa. Por eso es que hace más de 20 años que soy abogado de AMET y lo fui de Rosas, no de UDA, por muchos años", dijo. A la par, agregó que "creo, y estoy convencido, de que si fuera un gremio pro PJ hace rato me hubieran desvinculado del gremio".

Por otro lado, acotó que "además, como es de público conocimiento, no soy funcionario de este gobierno, ni nuestro espacio fue convocado". Y afirmó que de haber sido designado funcionario de la gestión orreguista, él hubiera dado un paso al costado.

También opinó sobre cómo va la negociación: "yo elevé un informe al gremio, tengo con ellos un convenio de confidencialidad. Pero como político creo que éste será un año perdido para los salarios, tanto del sector público como privado". Y se mostró expectante con lo que pase en la reunión de este lunes.

La polémica por las paritarias en 2023

Cuando fue candidato a gobernado por la subagrupación Juntos Ganamos, que compitió en 2023 dentro del lema Unidos por San Juan, Arancibia, compartió en las redes un vídeo donde proponía suspender la ley de paritarias en San Juan para que los docentes Autoconvocados negocien sus propias mejoras salariales. La propuesta fue rechazada rápidamente por el asesor letreado de UDAP, Daniel Persichella y se creó un fuerte contrapunto.

"Me extraña, desconozco al colega honesto. Porque mentís groseramente? UDAP, ni su comisión directiva, no representamos los intereses del Gobierno. Es un agravio impropio de vos. Pedis la suspensión de las paritarias docentes, muy del programa de la derecha y los gobiernos no democráticos, golpistas. Estás muy desorientado. Además tu contradicción es insalvable, la ley de paritaria docentes es excelente, según decís, pero pedís la suspensión. Queres que el sujeto paritario sean los Autoconvocados, llevándote por delante la Constitución Nacional y toda la legislación sindical. Solo te digo que el artículo 14 bis garantiza a los sindicatos la negociación colectiva de trabajo, no a los Autoconvocados ni otras yerbas", cruzó en ese entonces Persichella a Arancibia.

Ahora, Arancibia refrescó sobre ese contrapunto del año pasado que "mi contestación a Persichella fue que las paritarias eran para la defensa de los docentes, no para hacer 'carnerismo' o entregar a los docentes a los intereses de la patronal, en el caso a los intereses políticos del gobierno de Uñac, como era el caso de Lucero de UDAP. El único gremio que no firmó la paritaria 2022, la que los Autoconvocados desbordaron, fue AMET".