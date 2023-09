Pepe Villa, recargado en Off the record: "Esto no es peronismo", no a los planes y dardos a la CGT

El miércoles, el secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación -seccional San Juan- José "Pepe" Villa participó de Off the record, el streaming de política del diario Tiempo de San Juan. Hizo una análisis de la situación del peronismo en la actualidad y disparó contra la conducción de la Confederación General del Trabajo local, a cargo del diputado Eduardo Cabello.

Sobre el bono de 60.000 pesos que anunció el ministro/candidato Sergio Massa, dijo que "cambia el humor de la gente por unos días" y que en San Juan están en negociaciones para ver si el Gobierno provincial puede pagarlo. No obstante, destacó la actualización salarial de la última paritaria. "En San Juan, el salario público está por encima de la inflación. Estamos bien. Es un privilegio, dentro de esta sociedad desgastada, trabajar en el Estado", marcó.

Acto seguido, analizó el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto. "Se perdió porque se hicieron las cosas muy mal", sentenció. E hizo una comparativa interesante: "Lo relaciono con el regreso de Perón. Los movimientos armados querían el retorno de Perón porque era la conducción. Pero cuando llegó Perón, lo patearon. Lo usaron para llegar. Con Massa es lo mismo".

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftiempodesanjuanweb%2Fvideos%2F825160065773944&access_token=EAAGZAH4sEtVABO4dO4QUFDoeNeSnyHCzAVj0245D5QvEjOwvwLiTCqKRlqZBPue58VaB96gr1wyqjYsnlIuN19vKI7dlNv9SqHrypSpAsLG6dqjkbMODqpfSKFiFoWEAAHbbTbmgu9jkse9ZCCzbjldqUMLXyHOGt6FV5bi27XqCw0e8wZC6ZBmwU4HRXvdcrLpep49ZBfKCgMDKHo

Inmediatamente, se separó de lo que ocurre actualmente en el Movimiento Nacional Justicialista. "Esto no es peronismo. Soy peronista de primera hora, del Perón de 1973. Esto es una socialdemocracia, lo dijo Alberto Fernández", aseguró Villa. Y arremetió: "El peronismo dice que un argentino debe producir por lo menos lo que consume y acá hay miles de personas que no producen nada porque están subsidiadas por el Estado".

Ante esto, dijo que "no debería haber planes sociales. Tiene que haber trabajo. El que no trabaja no es peronista". El panorama no es bueno para el peronismo. Villa tampoco avizora una salida justicialista por ahora. "Se necesita tiempo. No me quedan compañeros peronistas. La candidata al Parlasur es Teresa Parodi, del Partido Comunista, que aplaudió el fusilamiento del '56, aplaudió los bombardeos del '55, el derrocamiento de Perón. Y hoy lo tenemos que votar", expresó con disgusto.

Pasó a otro escenario de acción, el local. Fue categórico al afirmar: "La dirigencia sanjuanina no ha leído a Perón. Hay películas, intervenciones y documentales. No leen a Perón". También consideró que Sergio Uñac y José Luis Gioja deberían trabajar juntos porque "sería lo ideal, pero no va a suceder".

Ahora, "a Massa y a Uñac los voy a votar, lo demás no sé, va a haber corte, por supuesto. El sindicalismo está apoyando a Massa".

Sobre el sindicalismo, uno de los puntos cuestionados por Juntos por el Cambio y por La Libertad Avanza, el histórico gremialista dijo que "en San Juan no se sabe qué es. Qué ha hecho en ocho años. Yo no estoy en CGT. No ocupamos ningún lugar". Reprochó: "El que lo eligió a Cabello para ser secretario General fui yo. Hubo una cena en un hotel. Yo lo elegí. Ellos creen que llegan y ya está. No me agradeció".