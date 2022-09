Patricia Bullrich presentó su plan económico para ser presidenta en 2023

Cristina Kirchner, hábilmente, ubicó en el centro del ring a Rodríguez Larreta y obligó a Bullrich a apurar declaraciones altisonantes, y a reafirmar su candidatura a la presidencia.

El lugar elegido fue el Latam Ecponomic Forum, adonde llegó la ex ministra de Seguridad con su plan económico bajo el brazo.

Las propuestas principales que desarrolló son:

- Propuesta de consenso fiscal: quita de impuestos a las transacciones y reducción de ingresos brutos. Sostuvo que la "Argentina tiene 170 impuestos, tenemos que quedarnos con la menor cantidad de impuestos".

- "Revolución impositiva": "separar el impuesto del producto y los servicios” y agregó "Basta de cobrar fácil. Tenemos un equipo trabajando impuesto por impuesto. El sistema tiene que ser simple, claro y razonable". Esto implica quita de retenciones: "País sin derechos de exportación" y control del déficit fiscal: "La inflación no es la manera de bajar el gasto. Estamos trabajando para bajar tres niveles de gasto".

- Repensar la coparticipación: Las provincias y municipios "no tienen déficit, no se preocupan por el nivel productivo. Las provincias no viven de lo que se produce. Con nuestro gobierno, el que gasta, tiene que recaudar".

- Reestructuración del Estado: achicamiento de las estructuras. Trabajadores estatales "acorde a la función que cumple" y con un examen ciego para ver si están capacitados". "No más el que entra al Estado es amigo de alguien".

- Empresas públicas: "Las empresas tienen que financiarse". Si bien no aclaró la voluntad de eliminar la aerolínea de bandera, aclaró: "Es un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas" y propuso desregular el mercado aerocomercial. "Aerolíneas deberá tener déficit cero, si no se tendrá que arreglar"