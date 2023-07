Patricia Bullrich le saltó al cuello a un "lilito" que pronosticó un 2001 si ella gana

Ayer Horacio Rodríguez Larreta se manifestó cansado de “los gritos y las puteadas” en la interna de Juntos por el Cambio . Y reclamó que las diferencias no se vuelquen al plano personal. Pero esa tregua que pidió Larreta ni siquiera vio la luz, porque el “lilito” Juan Manuel López realizó declaraciones muy duras contra Patricia Bullrich.

"Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001 ", dijo el dirigente del partido de Elisa Carrió, alineado en la interna con Horacio Rodríguez Larreta.

Sabedor de que sus declaraciones generarían un conflicto de importancia en el espacio, trató de morigerar el tono: "Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando en voz alta", apuntó el abogado.

Desde el sector de Patricia Bullrich la respuesta fue inmediata. A través de un a carta titulada “cuidemos a Juntos por el Cambio” le exigieron a López la retractación inmediata.

“Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", escribieron.

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector ´El cambio de nuestras vidas´ que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta", adviertieron.

