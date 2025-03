Paso de Agua Negra: después de 7 años inactivo, en abril reviven el comité de integración con el ojo en lo comercial

Este 1 de marzo se conmemoraron 60 años desde que se abrió la vía entre la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan en Argentina en el Paso de Agua Negra. Hito que marca el inicio de un intercambio no solo de visitantes, sino que también de gestiones políticas y comerciales para avanzar en la conectividad con el proyecto de un túnel y el fortalecimiento de ámbitos como la cultura y economía de ambos territorios.

Mientras que desde el Ministerio de Gobierno informaron que la ministra Laura Palma encabezó días atrás una reunión virtual con autoridades de la Región de Coquimbo de Chile para la puesta en marcha del encuentro, desde el Gobierno de Coquimbo aseguraron que existe una visión optimista y la disposición para participar de esta próxima cita y reactivar la instancia y los lazos con San Juan, cita el matutino coquimbano. Esto, tras una exitosa apertura del paso que conecta con la Región de Coquimbo por donde ingresaron miles de argentinos este verano.

Así lo sostuvo el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quien agregó que están a la espera del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y el Gobierno de San Juan respecto a la fecha programada.

“Desde el Gobierno Regional de Coquimbo, estamos comprometidos con fortalecer la integración de nuestra región, especialmente con la provincia de San Juan, tras la histórica visita de los hermanos argentinos durante la reciente temporada estival.

También optimista de esta reactivación de los lazos entre San Juan y Coquimbo, se encuentra el consejero regional, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Jurídicas del cuerpo colegiado, Pedro Valencia. Esto porque el core destacó que junto a esta reactivación del Comité de Integración, hace unos días se reunieron con la presidenta de la Mesa de Internacionalización del Gobierno y han mantenido contactos con diputados de la Provincia de San Juan para coordinar un plan de trabajo y fechas de sesiones para la Comisión de Diálogo Político.

“Eso nos alegra y nos ayuda a poder llevar adelante como comisión del Consejo Regional, que tiene un enfoque económico y empresarial. Nosotros estamos interesados que este año podamos establecer relaciones comerciales de vínculo con el mundo empresarial de la Provincia de San Juan y el bloque cuyano donde participan otras provincias cercanas a nuestra Región de Coquimbo. Reiteramos nuestro compromiso a que las relaciones con la Provincia de San Juan se vayan consolidando, este año desde el punto de vista turístico ha sido exitoso y todavía tenemos una gran presencia de argentinos en nuestra zona pero tenemos que avanzar más”.

En la agenda del diálogo binacional no aparece el tan mentado proyecto del túnel lo que no quiere decir que se excluya definitivamente pero sí expresa que la prioridad ahora está en trabajar sobre potenciar el perfil comercial del camino tal cual está ahora trazado, no con el atajo de la perforación de la cordillera a baja altura. El túnel se trata de un megaemprendimiento que viene con demoras y desaires en los últimos años, tanto en Argentina como en Chile.

(Con información de diario El Día)