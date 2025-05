Para las legislativas 2025 en San Juan, viva el consenso: los partidos, casi sin tiempo para hacer internas

La pregunta del millón ¿Por qué no hace frío en San Juan? La palabra de un especialista y cuándo llegarán las bajas temperaturas

Ahora que para las elecciones de categorías nacionales se suspendieron las PASO, que eran las elecciones previas a las generales en la que todos los ciudadanos, no solo los afiliados, definían los candidatos que jugaban, los partidos están estrenando otra forma de organización, en la que aparece difícil la parte en la que pueden hacer internas dentro de cada sector para definir las listas. Es porque casi no tienen margen de tiempo para hacer esta compulsa dentro de cada fuerza política, lo que anticipa que los consensos tendrán más peso que nunca.

"Una vez que se conforma la alianza, quedan diez días literalmente de corrido para hacer esa elección interna, lo que es materialmente imposible", evaluó este martes Edgardo Benítez, el secretario Electoral de la Justicia Federal.

Esta situación se habló desde la Secretaría Electoral con los partidos que juegan en San Juan en una reunión que se dio la semana pasada, para reforzar una notificación que se les envió en abril. En la Provincia, son 26 los partidos con sello nacional que pueden participar en la contienda del 26 octubre. San Juan elige tres diputados nacionales.

"Al momento que ya no hay PASO, porque han sido suspendidas por ley, los partidos políticos tienen que volver a la vieja usanza, digamos, es decir, apelar a las elecciones internas que se hacían antes del año 2011, cuando empezó a operar esta ley de las PASO. Y para de esa manera poder elegir quiénes van a ser las personas que van a proponer a la ciudadanía como candidatos para ocupar los tres cargos de diputados nacionales que se van a elegir el día 26 de octubre", explicó Benítez en diálogo con radio Estación Claridad.

"Acá se presenta una situación, porque hay partidos políticos que ya llevan muchos años, e incluso antes de 2011 estos partidos de vieja data, tendrán que volver a aplicar esos sistemas para poder elegir sus candidatos, pero también hay algunos partidos políticos que son muy nuevos, sobre todo todos aquellos relacionados a este nuevo fenómeno libertario. Estos partidos tienen que tomar medidas para resolver esta situación, al no estar ya la ley de las PASO, ahora puertas adentro, los partidos políticos tienen que resolver esa situación", agregó.

La fecha para presentar los candidatos es el 17 de agosto, o sea, todavía tienen tiempo para poder llevar a cabo puertas adentro el proceso de elección de esos candidatos, pero no es sencillo. Para esto, tienen distintas opciones. Una es la elección interna, por la que votan los afiliados qué candidatos llevar. Segundo, como hay partidos políticos que son muy nuevos, que no tienen muy aceitado el sistema, entonces también la Cámara contempla que sean los órganos internos de los propios partidos, los que elijan a los candidatos que se van a presentar en el mes de octubre, siempre y cuando esos órganos representen intrapartidariamente, las mayorías y las minorías que integran ese partido político, para garantizar que se respete el derecho de todos los afiliados a poder participar en la elección de candidatos.

El calendario electoral establece el día 7 de agosto para presentar la conformación de las alianzas. Y tan solo diez días después deben presentar a los candidatos.

"Es una situación compleja porque en diez días uno no puede hacer una elección. Esa es la realidad. Los partidos no pueden en diez días organizar una elección interna, convocar a los afiliados, respetar los plazos de publicación de edictos, dar los plazos para la impugnación. Entonces, no va a quedar probablemente otra salida en esos casos a que sean los órganos internos cuando se crea esa alianza, que seguramente se van a determinar cuáles serán los órganos que representan a la mayoría de los partidos y a las minorías, y serán esos órganos los que determinen quiénes van a ser los candidatos para poder presentar", precisó Benítez.

"A nivel nacional siempre se usó o que cuando se realiza una modificación de una ley electoral, se pide que por lo menos sea más de o al menos un año antes de la realización de la elección. Porque toda modificación de de una ley electoral puede traer consecuencias como por ejemplo esto que estamos viendo", dijo.

"Frente a los ojos del ciudadano común se sabe que no se va a votar dos meses antes de octubre, pero puertas adentro nos trae una complicación muy grande porque desarticula todo el sistema para organizar una elección", se lamentó Benítez.

Como no dan los tiempos, el secretario electoral describió el escenario más probable: que "a la hora de hacer la alianza van a tener que juntarse entre los partidos políticos que se van a aliar, y van a tener que ponerse de acuerdo en decir básicamente 'bueno acá vamos a conformar un órgano, vamos a llamarle la junta electoral'. Que va a ser el órgano que va a estar integrado por representantes de los partidos que integran la alianza y ahí, puertas adentro, ese órgano determinará quiénes van a ser los candidatos. Y de esa manera, probablemente, evitar tener que hacer el proceso del comicio propiamente dicho, porque no hay tiempo material".

En San Juan disputan las bancas tres grandes frentes: el PJ y aliados, el orreguismo y aliados y los libertarios, que deberán organizarse con las reglas que regían antes de las PASO, es decir, como era antes de 2011.

Sin fondos nacionales

Por otro lado, Benìtez dijo que todavía no se ha normalizado a su repartición el pago para organizar las elecciones desde Nación.

"Entendemos nosotros que el Poder Ejecutivo ha contestado esa demanda por parte de la autoridad electoral a nivel nacional que es nuestra Cámara Electoral, pero en rigor de verdad todavía no tenemos eh una respuesta concreta al respecto", dijo.

Reconoció que "por supuesto a nosotros también nos preocupa mucho. Porque a esta altura y si bien en esta ocasión no hay una elección PASO porque, si la hubiera, ya hace prácticamente más de dos meses que nosotros ya tendríamos que tener actividad, ya estamos digamos en tiempo en el que ese aporte que es obligatorio del Poder Ejecutivo de la Nación no llega, nos va seguramente a poner otro escollo en el camino para la realización correcta digamos de todos estos estas tareas propias de la elección".