Otro ex presidente avisó que no va al Pacto de Mayo: ¿Quién es?

Baja Un gobernador le confirmó a Francos que no firmará el Pacto de Mayo

Desde Casa Rosada circuló de manera extraoficial que, ante la chance de una escasa asistencia de dirigentes de peso, el gobierno busca bajarle el tono, y Javier Milei estará pocas horas en la provincia que gobierna su flamante aliado, Osvaldo Jaldo.

El gobernador Jaldo en persona se ocupó, junto a Karina Milei y a Guillermo Francos de los detalles del evento.

En el peronismo una ausencia era cantada. De la otra se podía dudar. Lo cierto es que ni Cristina Kirchner ni Eduardo Duhalde asistirán al Pacto de Mayo, que se firmará en julio, y que no será en Córdoba, sino en Tucumán.

Ambos ex mandatarios informaron de su decisión a los organizadores el mismo día en que Javier Milei reafirmó la convocatoria a seis ex presidentes. Cristina lo hizo temprano, y nadie dudaba de que así sería, mientras que Eduardo Duhalde, sobre el que algunos conservaban alguna esperanza, desertó al filo de la noche de este miércoles.

Los otros ex presidentes convocados son María Estela Martínez de Perón, Adolfo Rodríguez Saá, Mauricio Macri, y Alberto Fernández.

La chance de la presencia de la viuda del General Juan Domingo Perón es nula. La ex presidenta, de 93 años, está radicada hace casi medio siglo en Madrid, y no se mueve de allí. Esa sola cuestión adelanta su ausencia, ni entrar en disquisiciones de orden político, ya que no se conocen sus opiniones sobre Javier Milei y su gobierno.

Alberto Fernández tampoco concurrirá al evento, y Adolfo Rodríguez Saá aún no ha informado nada oficialmente, pero los libertarios no lo esperan.

Macri duda, luego... ¿va o no va?

Sobre Mauricio Macri pesa la incógnita: ¿será el único ex presidente en asistir? Con sus principales dirigentes repartidos entre el gobierno y un opooficialismo explícito, ¿conformará la claque que espera Javier Milei le dé el marco de un presidente empoderado que lo venza finalmente en la pelea por quedarse con la franquicia de las ideas de la derecha en Argentina? La respuesta aún debe estar siendo meditada por el mismo Mauricio Macri.