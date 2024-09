Orrego, sobre eventuales cortes de luz programados: "Esperemos que no sea tan así"

"Esperemos que no sea tan así", dijo este martes Marcelo Orrego sobre el anticipo que hizo Guillermo Francos , el jefe de Gabinete de Javier Milei , respecto de la necesidad de practicar cortes programados de energía durante el próximo verano, como sucedió en 1988 .

Declaraciones El Gobierno nacional dice ahora que no habrá cortes programados de luz a hogares

"Me parece que va a ser, lo está anunciando ya el gobierno nacional", opinó el gobernador sanjuanino. Y justificó la eventual medida: "Evidentemente, no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer en tiempo y forma. El problema no llega de un día para otro, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Veremos qué va a pasar en ese sentido", aseveró a TIEMPO DE SAN JUAN durante su visita al departamento Iglesia para la habilitación del Hospital Tomás Perón.