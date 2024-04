Orrego elogió la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: "Tiene que ver con lo nuestro, con nuestras raíces y cultura"

Off the record

También acompañaron; legisladores nacionales y provinciales, ministros de la provincia, jefes de Fuerzas Armadas y Seguridad de la provincia e intendentes. También, el presidente de la Confederación Gaucha Argentina, Daniel Rojas; el presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, Sergio González, invitados especiales y público general.

El acto que dio inicio a la travesía, contó con la participación de la Banda de Música de la Policía de San Juan, que entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, el Presbítero Diego Navarro realizó una bendición. En este marco, la Cabalgata fue declarada de Interés por los municipios de Capital y Santa Lucía.

Como cada año toda la comunidad y turistas disfrutan de los espectáculos artísticos, destrezas criollas y jineteadas, además del recorrido religioso por el paraje Difunta Correa, que significa esta tradición gaucha.

En este sentido, y por primera vez como gobernador, Marcelo Orrego acompañó la cabalgata montado a caballo. El primer mandatario local agradeció a las autoridades del Gobierno de San Juan, de la Federación Gaucha Sanjuanina por el apoyo a una nueva edición del evento y a las agrupaciones, paisanos y paisanas de distintos puntos del país que visitaron San Juan para disfrutar de la cabalgata.

Orrego se refirió a los 33 años que lleva realizándose esta tradición y comentó que “a esta cabalgata la he vivido desde muy pequeño. Me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la avenida principal, cerca de Santa Lucía, y pasaba. Después eso se transformó, por supuesto, en una tradición, parte de lo nuestro, una cultura. Y después con el tiempo me tocó vivirla como intendente de la ciudad de Santa Lucía y pude disfrutarlo enormemente”.

“En estos tiempos que son difíciles, este tipo de evento tan preciado, uno no puede especular ni un segundo si se hacen o no. Esto tiene que ver con lo nuestro, con nuestras raíces. Esta mística no la tenemos que perder. Así que vamos a seguir trabajando”, aseguró el gobernador.

Para finalizar su discurso, Orrego puntualizó en cada una de las personas que participan del evento y sostuvo que “en definitiva, la mejor parte de todo esto es la posibilidad de iniciar el camino hacia la difunta Correa, de quien soy devoto. Y, además, también hay muchos promesantes que van a cumplir con el objetivo de llegar”.

A su turno, Susana Laciar, se refirió a la Cabalgata como parte de la tradición cultural sanjuanina, y destacó la solidaridad y la fuerza de los sanjuaninos, años tras años, en la organización, “33 años después estamos acá, con todos los vecinos y vecinas, las autoridades, iniciando una nueva cabalgata de fe, y es la fe la que nos impulsa”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, Sergio González, se mostró agradecido con el gobierno de la provincia por el desarrollo de la cabalgata y lo definió como un “gran desafío”. Por su lado, Daniel Rojas, presidente de la Confederación Gaucha Argentina, se unió a los agradecimientos y se refirió al apoyo recibido desde siempre por el gobernador y dijo que “yo sé que usted nos ha ayudado siempre, desde cuando estaba como intendente también, muchísimas gracias”.

La travesía pasó por la plaza de Santa Lucía. Luego, los jinetes se apostaron en el Monumento del Gaucho, también en ese departamento, para luego seguir hasta 9 de Julio.

Allí, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego dijo: "Estamos atravesando momentos difíciles, pero hoy tenemos una cabalgata de fe hacia la Difunta Correa. Seguramente muchos de nosotros debemos cumplir con la promesa de rendir homenaje y hoy muchos están cumpliendo con ese compromiso. A cada mujer y hombre de nuestra comunidad, les doy las gracias. Santa Lucía los recibe con cariño y afecto, pero también con respeto hacia cada uno de ustedes. Nuestra ciudad cuenta con numerosas agrupaciones, y deseamos apoyar y acompañar tanto a la tradición como a la cultura. Por ello, quiero expresar mi gratitud a cada una de las agrupaciones de nuestro querido departamento, así como a todos los vecinos que están celebrando esta hermosa cabalgata desde las orillas. Como Intendente estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario, cuenten conmigo".

La cabalgata con destino a la Difunta Correa, es de gran convocatoria y magnitud. En su travesía, los participantes recorren una distancia de 60 kilómetros entre la ciudad de San Juan y el oratorio de la mítica Difunta Correa.

En cuanto a los artistas que participarán en la noche de este viernes, en la fiesta en Caucete, serán del ámbito provincial en su totalidad.