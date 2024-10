Orrego, asombrado por el sismo y confiado en que habrá partidas pactadas para San Juan en el presupuesto

"La verdad que fuerte. Muy fuerte, me pareció... Yo no lo sentía, me agarró caminando, pero mi hija y mi mujer saltaron de la silla... Muy largo. Gracias a Dios, hablé con Defensa Civil apenas terminó y no pasó nada. Me llegó el informe al poco tiempo inmediatamente sucedió el hecho, y fue un temblor muy fuerte. Aparte, parecido al que tuvimos anteriormente", dijo Marcelo Orrego sobre su experiencia con el sismo que se dio este domingo por la tarde en San Juan. Además, analizó temas claves como el presupuesto nacional y provincial, el paso de Agua Negra y el financiamiento de partidos políticos.