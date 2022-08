Nueva Ley de Lemas: se inicia el debate el 29 de agosto

Juntos por el Cambio mostró un fuerte rechazo al debate de un sistema alternativo, ya que defiende a las PASO y de hecho tiene expectativa con que se reestablezca el sistema por intermedio de la Justicia, ya que presentó un pedido de inconstitucionalidad que aún no se resuelve. Los diputados opositores durante la sesión pusieron carteles en los frentes de sus bancas para dejar planteada su resistencia con la leyenda "No a la Ley de Lemas en San Juan".

52310775319_03e67b67a3_k.jpg Juntos por el Cambio planteó su rechazo a la Ley de Lemas con carteles.

El oficialismo busca mostrar amplio consenso en la aprobación de un nuevo sistema. Contaría con apoyo del giojismo que le daría los votos necesarios para avanzar en la reforma política. Este último sector dentro del peronismo local, fue uno de los tres que fue a la Justicia para pedir que vuelvan las PASO y ahora los tres legisladores del Frente Lealtad Peronista están dispuestos a "dialogar" para encontrar un sistema que permita amplia participación.

Ramella, en diálogo con Canal 13 San Juan, dijo que "no me parece que sea cuestión para hacer un planteo de inconstitucionalidad. No hay derechos restringidos, ni violados o que estén en pugna con la Constitución. No sería factible un planteo de este sentido. Nosotros en la comisión siempre tratamos de consensuar, pero no siempre hemos llegado a un acuerdo".

El bloque de Juntos por el Cambio ya anticipó que como frente político en la Provincia está dispuesto también a judicializar la nueva norma que se sancione, si es Ley de Lemas o similar. Este rechazo tuvo apoyo de la dirigencia nacional de JxC que salieron en las últimas horas, en sintonía con el diputado nacional Marcelo Orrego, a pedir por la "defensa de la democracia".

También destacó la legisladora uñaquista que "todo esta sujeto a revisión, a modificación. Convengamos que son proyectos que se han venido trabajando mucho pero no están exentos de tener algún error. Este próximo lunes lo empezamos a debatir. Estamos todavía con algunos proyectos que tienen que salir. No hay un pedido explícito del Poder Ejecutivo sino la comunidad es la gente que necesita este tratado rápido. Creo que es factible que baje al recinto durante el mes de septiembre".

Ramella destacó los cuatro puntos principales que tiene este proyecto que todavía debe debatirse:

-Da la posibilidad de presentar varios candidatos por un mismo partido para que compitan.

-Los candidatos a gobernador son indefinidos en cantidad (debe tener al menos una estructura para abajo en 10 municipios).

-En intendentes se permiten hasta 3 por agrupación, con sus respectivos concejales.

-Para la representación proporcional se establece el Sistema D'Hondt para acceder a los cargos colegiados.